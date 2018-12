Vydejte se s námi do světa vysoké módy. V pravidelném seriálu vám ji představuje Patrik Dařílek, který se v ní vyzná jako málokdo; sám má krejčovskou dílnu, v níž nechává šít dokonale padnoucí oblečení na míru. Ve třetím článku podává důkaz, proč rčení „krása je věčná“ není jen frází.

V mé sbírce publikací o umění, módě a krejčovském řemesle se nachází jedna velmi vzácná kniha, kterou jsem získal darem.

Ona to vlastně kniha ani tak úplně není. Jde o 28 let starou, ručně vyhotovenou privátní kolekci luxusních pánských košilovin. Pochází z ateliéru zaniklé – pro mnohé překvapivě španělské, nikoliv italské - tkalcovny, jejíž designér byl za svého života uctívaným profesionálem ve svém oboru a vyhlášeným milovníkem umění s neuvěřitelným rozsahem a hloubkou znalostí.

Kolekce byla exkluzivně představena v Paříži na jaře roku 1990, tedy o dva roky dříve, než jsem do města nad Seinou za látkami na veletrh Premiére Vision a další, paralelně probíhající soukromé prezentace oděvních materiálů, zavítal poprvé já.

Sklidila obrovský úspěch a je jednou z nejunikátnějších uměleckých interpretací košilovin vůbec.

Pokaždé, když její vazbu uchopím a začnu se probírat jednotlivými stránkami s kresbami a látkovými ústřižky, vnímám intenzivně specifickou směs vůní bavlny, škrobu, tuhého kartonu a barev. Zároveň mne vždy prostoupí zvláštní pocit hlubokého obdivu, ale i nostalgie, protože k některým věcem není návratu.

Tvůrce kolekce se jmenovitě inspiroval třemi výraznými osobnostmi pařížské umělecké scény dvacátých a třicátých let minulého století, která jsou považována za jedno z nejdynamičtějších a nejslavnějších období v rozvoji umění a v historii Paříže vůbec.

Na průvodních ilustracích k jednotlivým designům látek tak nalezneme portrét hraběte Étienna de Beaumont – muže ztělesňujícího samotnou podstatu avantgardnosti. Aristokrata s výjimečně kreativním duchem a vybraným vkusem. Mecenáše básníků, malířů a hudebních skladatelů. Pořadatele nejvyhlášenějších bujarých oslav a maškarních bálů své doby.

A zároveň tvůrce opulentních, velmi originálních kostýmů. Byly zhotovovány přesně podle jeho návrhů, představ a požadavků. Svoji úrovní si v ničem nezadaly s rodícími se skvosty dobové „Haute couture“ a traduje se, že Coco Chanel i Christian Dior, blízcí přátelé choti pana barona, Madame de Beaumont, byli obvykle mezi prvními obdivovateli těchto modelů.

Mimochodem, měl jsem to potěšení prohlédnout si dva z dochovaných kostýmů, jimiž pan hrabě tak proslul a mohu říci, že ve mně zanechaly hluboký dojem zejména díky jejich řemeslné propracovanosti.

Dále zde nalézáme vliv Jeana Cocteau. Básníka, spisovatele, režiséra a scénáristy, jenž bývá považován za jednoho z nejvšestrannějších umělců „bláznivých let“ vůbec.

V příběhu této kolekce sehrává Cocteau významnou roli. Byl to právě on, kdo do společnosti hraběte de Beaumont přivedl třetího ze zvolených umělců, jímž byl španělský malíř a sochař Pablo Picasso.

Tvorba spisovatele a malíře se prolnula se světem módy v okamžiku, kdy Jean Cocteau vytvořil scénář k baletu „Parade“, jenž měl premiéru v květnu 1917 a Pablo Picasso pro něj ve svém typickém duchu a stylu navrhnul kostýmy a scénografii.

Obdivuji způsob, jakým španělský designér do své umělecké kolekce košilovin promítl Beaumontovu živelnost, všestrannost Cocteaua a vzdal hold slavnému krajanovi svou interpretací Picassových námětů a barev.

Na samotných látkách je nejzajímavější skutečnost, že byť jejich design a barvy jsou takřka třicet let staré, neztratily nic ze své živosti a hloubky. A celá kniha je pak důkazem, že krása je opravdu věčná a inspirující.