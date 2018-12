Nedávno otevřený obchod pro milovníky luxusu a řemesla s přesahem do ekologie o sobě dává vědět. Beloved Shop soustředí na jedno místo nekomerční luxusní organickou kosmetiku, kvalitní čaje a další produkty, které jsou veganské, bez krutosti a “fair trade”. Výrobky jsou pečlivě vybrané, pocházejí od malých výrobců z celého světa a mnohdy za nimi stojí velké lidské příběhy. Pestrý sortiment oslovuje ženy i muže, najde se v něm také řada pro děti.

Zakladatelka Alexandra Rambousková prozradila, co stálo u zrodu Beloved Shopu: ”E-shop jsem spustila po dlouhých letech práce v korporátu, kde jsem sice měla skvěle placené místo a pohodlí, ale nebyla jsem šťastná. A tak jsem po roce hledání těch správných značek, lidí a jejich příběhů vytvořila portfolio produktů, které jsou jedinečné, mají silný příběh a stojí za nimi lidé s neuvěřitelným zápalem, nasazením a vírou ve svůj produkt.”

Čaje

Niche čaje pochází z Anglie. Jsou vyrobené etickou, transparentní cestou bez skrytých přísad a ingrediencí. Za své originální balení získali jeho výrobci nejedno designové ocenění. Všechny produkty obsahují pouze čaj, byliny a ovoce. Čaje Niche získaly i několik certifikátů - včetně SALSA (Safe and Local Supplier Approved) a Organic Soil Association. Jsou ozdravné a svým složením uspokojí takřka každého. Několik příkladů: rooibos mix je ideální volba pro klidné spaní, oolong pro kontrolu váhy, bílý čaj pečuje o pleť, maté zvedne náladu a puerh je dobrý k očistě organismu.

Kosmetika

Všechny produkty jsou hypoalergenní a veganské. Co v Beloved nechybí, je například stoprocentně přírodní panenský kokosový olej. Jmenuje se Idan, což v překladu z jorubštiny znamená magický. Olej je obohacený o vůni tuberózy, které se také jinak přezdívá noční hyacint, protože v tu dobu kvete, podle afrických pověr je kouzelný. Parfemace je dosaženo jedním z nejstarších způsobů tzv. enfleuráží, jedná se o postup získávání vonných látek z květin extrakcí tukem při normální teplotě. Šampon je směsí extraktu z růže a kokosového mléka.

Na své si přijdou milovníci tuhých šamponů. Jedná se o ekologickou, organickou a veganskou variantu šamponu bez použití plastových obalů. Šampon Beauty Kubes je směsí extraktu z růže, kokosového mléka, provitaminu B5, vitamínu E, olivového oleje a esenciálních olejů.



Používáte hedvábné kokony? Můžete začít! Jde o přírodní a ekologický způsob, jak exfoliovat (odstranění nejstarších mrtvých kožních buněk, pozn. red.) a prokrvit pokožku. Kokony bource morušového používaly už čínské princezny.

Inspirace

Hedvábná maska na spaní si podmaní snad každou ženu. Co může být pro pleť lepší než vyspat se do růžova? V tomto případě spíše do "levandulova". Levandulová vůně totiž napomáhá k hlubšímu spánku a většímu pocitu odpočatosti. Maska je vyrobená ze stoprocentního Mulberry hedvábí, které obsahuje látku Sericin používanou v kosmetice proti stárnutí pleti. Maska je hypoalergenní a navržena tak, aby ji na sobě nositelka necítila.

Slyšeli jste někdy pojem "face roller"? Na Beloved ho najdete! Používá se k ruční lymfatické masáži obličeje, krku a dekoltu. Pomáhá redukovat otoky, zlepšuje cirkulaci krve a rozproudí lymfu, čímž pomáhá kosmetickým přípravkům na obličej pronikat hlouběji do pleti. V nabídce je několik variant, například s obsidiánem, který pohlcuje negativní energii z okolního prostředí.

Etika

Výrobky jsou baleny do jedinečných obalových materiálů. Značka Haeckels si pěstuje svou vlastní celulózu z mořských řas - pro zatavení produktů, veškeré nápisy píše pískem. Značka Madres využívá k výrobě obalů odpad, který vzniká při zpracování citrusů a kávy. Skoro všechny produkty, které na Beloved najdete, jsou balené do recyklovaného skla nebo papíru. E-shop samotný používá pouze papírovou recyklovanou lepenku a vycpává balíčky papírem.