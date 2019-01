Slavná švýcarská hodinářská firma přichází s ambiciózní kolekcí nazvanou CODE 11.59 by Audemars Piguet - a v netradičním názvu se ukrývá celý její příběh. Redakce PROČ NE?! dostala jako jediné české médium pozvánku, aby se na novinku podívala v předstihu přímo v sídle společnosti. Pořídit si ji budete moci na začátku února v buticích.

S Francois-Henry Bennahmiasem jsme se potkali pár dnů před Vánoci. Pro šéfa věhlasné švýcarské značky hodinek Audemars Piguet to byl náročný rok. Nesl se ve znamení příprav na jednu z nejambicióznějších akcí firemní historie - uvedení rozsáhlé kolekce hodinek, které znamená pro firmu důležitý evoluční posun.

Při jejím představování byste ale na energickém Francouzi únavu nepoznali. Do zasedací místnosti v sídle společnosti ve vesnici Le Brassus nakráčel plný elánu a sebevědomě prohlásil: "Dali jsme dohromady všechny talenty, co máme, spojili všechny naše schopnosti. Nedělali jsme kompromisy a šli až na hranu limitů."

Výsledkem je kolekce 13 hodinek nazvaná CODE 11.59 by Audemars Piguet. Nikoliv náhodou - Code je složenina z počátečních písmen slov Challenge, Dare, Own, Evolve, které se všechny pojí k příběhu hodinek.

Challenge se vztahuje k nutnosti klást si nové výzvy i v úspěšných časech, které firma zažívá. Own odkazuje k přiznání si neúspěchů spojených s uváděním jiných kolekcí než těch z osvědčené řady Royal Oak. Dare značí touhu dovolit si mimořádné věci a snahu vyždímat se až na dřeň. A Evolve symbolizuje snahu se neustále vyvíjet.

11.59 (míněno pm, tedy 23.59) zase představuje minutu před půlnocí, tedy minutu před novým začátkem. Pro firmu, svázanou dlouhé roky především se zmíněnou řadou Royal Oak, představuje uvedení CODE právě krok směrem k nové budoucnosti. “V naší DNA je prostor pro klasickou řadu. Ovšem kdykoliv jsme to dělali v průběhu posledních 25 let, tak jsme selhali,” vypráví Bennahmias.

Tentokrát se AP nechce pouštět do žádných experimentů - cílem bylo “jen” vyvinout kolekci kulatých hodinek s nekonvenčním designem. “Znáte píseň New York, New York? A její variaci Empire State of Mind? Tak podobně jsme přistupovali i ke CODE; jako k reinterpretaci klasiky,” přibližuje Bennahmias.

Kolekce CODE 11.59 by Audemars Piguet Foto: Audemars Piguet

Audemars Piguet se rozhodl jít v nové řadě hodinek stejnou cestou jako výrobci mobilních telefonů, notebooků či televizí, kteří se snaží co nejvíce roztáhnout obrazovku či displej a co nejvíce osekat okraje zařízení. I proto při vývoji Code převládala snaha udělat co nejtenčí pouzdro.

Další poznávací znaky? Dvojité zakřivení skla, které vypadá moderně a díky němuž je ze všech úhlů na číslice dobře vidět. Lakovaný ciferník a na něm vyvýšená písmena Audemars Piguet. A šest kalibrů nové generace v celé kolekci, z čehož tři jsou zcela nové.

Cenové rozpětí je široké - základní modely přijdou na 25 tisíc švýcarských franků (přes 570 tisíc korun), ten nejpokročilejší, Minute Repeater Supersonnerie, rovnou na 295 tisíc švýcarských franků (6,75 milionu korun).

“Zažili jsme další skvělý rok. Mohli bychom říct, že všechno je v pohodě a nemuseli se už snažit,” pronese Bennahmias. “Ale my nikdy nestojíme na místě.” A nová zásadní kapitola právě začíná.