Proslulý historický letoun Spitfire, jehož standardní dolet je 750 kilometrů, má letos v létě zvládnout cestu kolem světa. Za cíl si to dali dva odvážní britští piloti.

Steva Brookse lákaly rekordy vždycky. Byl prvním člověkem, který doletěl ze severního na jižní pól v helikoptéře. Matt Jones zase nalétal na Spitfiru už 350 hodin, což z něj dělá jednoho z největších odborníků na ikonický letoun.

Letos v srpnu usednou do kokpitu Spitfiru spolu. Z Goodwoodu na jihu Anglie poletí přes Island do Kanady, pak do USA, přes Aljašku, Rusko, Japonsko a jihovýchodní Asii, až k Indii a zpátky do Evropy; vrátit se mají v prosinci. Urazí více než 43 tisíc kilometrů, proletí 26 zemí. S jediným cílem: zapsat se do dějin letectví. Před nimi totiž nikdo se Spitfirem ještě Zemi neobletěl.

Není divu: na podobný úkon skutečně nebyl stavěný. Během druhé světové války proslul především jako obratná stíhačka, která zdatně proháněla německou Luftwaffe. "Když v něm sedíte, je to zcela úžasný a osvobozující pocit. Moderní letadla mají spoustu systémů, které vám nedovolí dělat, cokoliv si zamanete. Ve Spitfiru máte absolutní svobodu," líčil Jones.

Matt Jones Foto: IWC

Nyní však bude muset historický letoun vydržet všechny možné klimatické nástrahy světa, aby zdárně doletěl do cíle. Konkrétní model, s nímž se Brooks s Jonesem vydají na cestu, vznikl v roce 1943 a úspěšně zvládl více než padesát letů. Piloti ho objevili v muzeu, nechali ho důkladně zrestaurovat a zkontrolovat. Některá technická omezení ale pochopitelně zůstávají; letoun stále nezvládne více než 750 kilometrů na jeden zátah, a tak bude cesta lemována alespoň stovkou zastávek.

"Naším cílem je zaujmout co nejvíce lidí. Poletíme nízko, ve výšce asi 300 metrů, takže nám lidé budou moci mávat. Při zastávkách se s nimi budeme bavit a necháme je sáhnout na letadlo. Podělíme se s nimi o naši vášeň," vykládal Jones v auditoriu ženevského výstaviště Palexpo během hodinářského veletrhu SIHH.

Tyto kulisy nebyly náhodné. Partnerem projektu nazvaného Silver Spitfire - The Longest Flight se stala hodinářská firma IWC. "Před dvaceti lety jsme získali licenci na jméno Spitfire. Letos jsme si řekli, že musíme věnovat pilotní hodinky právě Spitfiru. No a když přišli tito dva piloti se skvělým nápadem na cestu kolem světa, tak jsme řekli, že to se nám perfektně hodí," popisoval kreativní ředitel společnosti Christian Knoop.

V nové kolekci hodinek Spitfire se tak nachází i modely Timezoner vyvinuté speciálně pro Brookse s Jonesem, které umožňují jednoduchou změnu časového pásma. Během cesty s veteránem letecké techniky se každá technologická novinka jistě bude hodit, aby Jones s Brooksem dotáhli svou odvážnou misi do konce.