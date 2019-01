foto: archiv Patrika Dařílka 23. 1. 2019 09:00 text: Patrik Dařílek foto: archiv Patrika Dařílka Sdílet Facebook Twitter Přeposlat

Neapol není jen vyhlášenou gastronomickou lokalitou. Reprezentuje také uznávanou metodickou linii pánské krejčovské i konfekční tvorby. Aniž by to mnozí tušili, právě zde před 89 lety tehdy ještě neznámý mladý muž vytvořil základy stylu, jehož obliba strmě stoupá a který dnes označujeme jako „Business Casual“. Proč - a jak se jeho základní myšlenka přenesla do dneška, o tom píše v dalším díle svého seriálu odborník na vrcholnou ruční krejčovinu Patrik Dařílek.

Zmíníte-li se ve společnosti rodilých Italů ze severu o Neapoli, zalomí většinou rukama a vyhrknou bezprostředně něco v tom smyslu, že mentálně zvládnou cestu tak maximálně do Říma a jižněji je už nikdo za žádných okolností nedostane. Protože jsou to však Italové, obvykle po chvilce dodají, že pokud se s těžkým srdcem přenesou přes vzrůstající nepořádek, všudypřítomný chaos i jistá bezpečnostní úskalí, má Neapol díky své historii úžasnou atmosféru. Povzdechnou, že lokální gastronomie, založená na jednoduchých variantách těstovin, výrazné chuti rajčat "San Marzano" a běžně dostupných darech moře asi také stojí za hřích. Ti nejupřímnější nakonec odhodí svoji hrdost, povznesou se nad nekonečný spor o původu „jediné pravé pizzy“ a přiznají, že lepší "Margheritu" nikde jinde prostě nejedli. Dříve či později by však kromě rozsáhlého kulinářského rozboru, provázeného vášnivou výměnou názorů, některý z přítomných neopomenul zcela určitě zmínit ještě jednu skutečnost – po více než století Neapol reprezentuje jednu ze dvou uznávaných metodických linií pánské krejčovské tvorby. PATRIK DAŘÍLEK Nekompromisní vizionář, který si nechává v Itálii tkát ty nejjemnější látky a svým klientům z nich šije dokonale padnoucí oblečení. Přečtěte si více o něm a jeho dílně. Předchozí díly seriálu Proč vrcholná ruční krejčovina předčí většinu dnešních oděvů Co vás čeká, pokud se budete chtít cítit jako králové Krása je věčná. A není to jen fráze "Antica Sartoria Napoletana" je opravdu specifická. Byť její kořeny paradoxně sahají k britským tradicím, nezapře kromě italského pojetí estetiky navíc kulturní vliv francouzského a španělského stylu, přetrvávající z dob dávno minulých. Její zakladatel, Vincenzo Attolini, roku 1930 zbořil zažité principy dobového krejčovského řemesla. Použil zcela nový postup při budování siluety. Odhodil v jistém slova smyslu těžkopádné výztužné materiály a vytvořil zcela nový typ měkkého, splývavého a pohodlného pánského saka, pro které se díky rychle rostoucí oblibě v průběhu následujících let vžil název "Giacca Napoletana". Odlehčené vnitřní konstrukce, absence hutných ramenních vycpávek a zejména vypracování ramen společně s neobvyklým způsobem vsazením rukávů do průramků se staly charakteristickými prvky tradiční neapolské krejčoviny a v různých variantách se dnes běžně užívají pro umocnění ležérně – elegantního vzhledu, jehož nejznámějšími současnými propagátory jsou zejména krejčovské domy Rubinacci společně s Cesare Attolinim. Existuje člověk, který se však o věhlas neapolského krejčovského řemesla zasloužil nejvíce. Je jím Ciro Paone, zakladatel a prezident módního domu "Casa Kiton". Jeho posedlost kvalitou a precizností zejména v zakázkové tvorbě je mi velice blízká. Posunula původně tradiční lokální řemeslo na nejvyšší úroveň a obleky na míru, pocházející z divize privátního servisu této značky, patří k nejlepším. V rámci studia jednotlivých krejčovských škol jsem se před lety seznámil detailněji s některými atypickými technologickými postupy právě díky materiálům jeho vzdělávacího institutu. S ohledem na moji vášeň ke košilím a veškerým zkušenostem, které jsme při jejich tvorbě získali, mě velmi lákala představa vrátit se jednoho dne k základní myšlence Vincenza Attoliniho, zúročit naše poznatky a vytvořit vlastní interpretaci co nejlehčího, měkkého stylového saka, jehož konstrukce bude obsahovat nezbytně nutné množství vrstev. Zobrazit příspěvek na Instagramu Sartorial Spirit and Highest Level of Concentration in The Atelier #patrik_darilek #praguesartorialart #creatingtogether #familybusiness #praguefashion #madeinprague #couture #sumisura #namiru #bespoke #bespokeshirt #bespokesuit #bespoketailoring #tailoring #tailored #atelier #sartoria #artisan #excellence #personal #luxury #menswear #dapper #nobleman #dandy #mystyle #menwithstyle #individualstyle #gentlemanstyle #gentleman Příspěvek sdílený Patrik Dařílek. (@patrik_darilek), Led 14, 2019 v 11:56 PST Plné, splývavé sezonní materiály se strukturami doslova vybízejí k takovým hrátkám a umožňují navrhnout krásné kousky šatníku, které naleznou uplatnění jako velmi sofistikovaný "Business Casual". Tento styl paralelně s elegantními obleky bude dominovat pánskému odívání minimálně příští dva roky. Jeho základem je právě měkké, stylové sako v uni, případně kostkách či pruzích, doplněné několika páry odlišných kalhot, kombinovatelné se zajímavými košilemi a klidně osvěžené i vázankou – záleží pouze na chuti a odvaze experimentovat... Mým záměrem bylo poskytnout uživateli komfort, ale udržet ve srovnání s neapolskými principy více definovaný tvar ramen i průramků. Výsledná silueta je tedy cíleně poněkud střízlivější. Před šesti měsíci jsme odstartovali tento projekt a vy se nyní jako první můžete nejen seznámit s jeho konečnou podobou, ale nechat se případně i volně inspirovat. Není zcela snadné zprostředkovat fotografií fyzické vlastnosti oděvu. Záměrně jsem proto použil invertovanou formu kontrastu světel a stínů pro umocnění důležitých momentů. Sami tak můžete posoudit, že Neapol není pouze vyhlášenou historickou, kulturní a gastronomickou destinací... Stylové sako neapolského vzoru od Patrika Dařílka