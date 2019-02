V pravidelné rubrice Speed Art Dating vám představujeme zajímavé tváře české umělecké scény. Tentokrát všestranného umělce Vojtěcha Říhu.

Vojtěch Říha je všestranný umělec milující písmo. Několikrát získal nominaci na Czech Grand Design a je důkazem toho, že i tři náročná odvětví jako grafika, design a typografie jdou hravě skloubit dohromady. Říha získal i dvě prestižní ocenění na European Design Awards. Stříbro v roce 2011 za projekt Pramen family, o čtyři roky později bronz za počin Kunda Book.

Říhova písma si můžete pořídit také. K zakoupení jsou na superiortype.com, a pokud jste náročnější, vytvoří vám speciální písmo je na zakázku.

Prodejte se ve dvou větách, Vojtěchu Řího!

Jsem Superior! Vytvářím ta nejlepší písma a typografii.

Proč jste se stal designérem?

Abych mohl spojit věci, které mě baví s prací. Je to nejlepší povolání na světě.

Čím se inspirujete?

Vším, co kolem sebe vidím nebo co jsem viděl. Může to být vizuální vjem, jako je třeba architektura nebo oblečení. V poslední době jsem hodně ovlivněn hudbou.

Co pro vás znamenají peníze?

To nejzákladnější a nejjednodušší ohodnocení mé práce.

Vás oblíbený tuzemský a světový umělec?

To je dost těžká otázka, jsem otevřený všemu. Často se mi stává, že po určitou dobu se mi něco líbí a pak už vůbec. Momentálně mě baví Travis Scott, Henry Moore, Greg Capullo, Jiří Rathouský a Matyáš Machat.

Co pro vás znamená umění a jaký má smysl?

Umění má jedinečnou schopnost zanechat v člověku krátkou nebo dlouhodobou stopu.

Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl Vojtěchem Říhou?

Nikým jiným, miluju svůj život. Nikdy jsem nechtěl žít cizí!

Váš dosavadní největší úspěch?

Tento rok mě potěšilo být zařazen mezi 30 pod 30 časopisu Forbes a nominace na Czech Grand Design.

Jak by vypadal ideální den, který byste chtěl zažít?

Neumím si představit nic ideálnějšího než to, co zažívám se svojí rodinou každé ráno. Když se probudím, vedle mě leží moje Lenore a mezi námi náš roční syn Svatopluk. Nic víc není!

Comic Sans, nebo Arial?

Ani jedno. Používám jenom svoje písma. Superior Type rules!