Návrhářská hvězda Virgil Abloh představil kampaň ke své pánské kolekci jaro/léto 2019 pro Louis Vuitton. K hlavním tématům patří dětství a dospívání.

Kampaň k nové kolekci je rozdělena do tří částí. Ta první se jmenuje Infancy, Childhood and Adolescence, je studií chlapectví a zaměřuje se na vývojové fáze, které formují identitu a šatník muže. Stěžejní kousky z kolekce se tak budou ukazovat na modelech v různých fázích dospívání. Kampaň uskutečnila dvojice fotografů Inez a Vinoodh a inspirovala se u známé knihy Čaroděj ze země Oz.

V druhé části zvané The Painter's Studio se kampaň vrací ke stejnojmenné olejomalbě od realisty Gustava Courbeta. Francouz na něm vyobrazil sám sebe ponořeného do malby a obklopeného lidmi ze všech úrovní francouzské společnosti, čímž chtěl interpretovat tehdejší "skutečný svět" pro kulturní elity své doby.

Virgil Abloh stylizoval tento obraz do současnosti - je na něm on sám a aranžuje model z nové kolekce uprostřed členů svého týmu, přátel a modelů; všichni mají rovněž jeho kolekci na sobě. Cílem je ukázat, jakou změnu znamená loňský Ablohův nástup do funkce uměleckého ředitele pro značku Louis Vuitton. A také jeho hlavní vize: diversitu, inkluzi a jednotu. Druhou část kampaně realizoval fotograf Mohamed Bourouissa.

Třetí část se jmenuje School Teens a jak název napovídá, věnuje se školním rokům a dospívání. Stvořil ji fotograf Raimond Wouda a ukazuje studenty v barevných tričkách, čímž evokuje dřívější Ablohovu přehlídku a jeho "lidskou duhu", kterou vytvořil z 1 500 pestrobarevně oblečených žáků. Ilustruje jak vývoj chlapce v muže, tak i touhu teenagerů zapadnout a někam patřit.