Ať už je to dobrý marketingový trik, nebo ne, elektromobil Jaguar I-Pace ukazuje, kam směřuje budoucnost lidské mobility. Malá nápověda - není to jen k remixování hudby.

Když se řítíme po pětiproudovce někde na okraji Amsterdamu, vypadá to, že Jaguar tenhle press trip domyslel do posledního detailu. "Vidíte to? Takhle je to auto dobré," směje se Heike na vedlejším sedadle. Právě jsme předjeli Teslu. Celkem zajímavá chvíle. Už proto, že auto, které řídím, má touhu být majetkem právě těch lidí, kteří momentálně jezdí v Tesle.

Mnozí tvrdí, že Jaguar I-Pace je první z mnoha aut, která mají v následujících měsících útočit na produkci Elona Muska. Média i odborníci z oboru přitom už dlouhé měsíce slibují, že se Musk dostane pod palbu tradičních automobilek. Zatím se to ovšem nestalo a důvody jsou celkem jasné. Zatímco firma jako Tesla, vedená vizionářem, který se bez technologického zázemí rozhodne stavět elektromobily, vlastně nic neriskuje, velké automobilové koncerny dostává elektřina pod tlak.

Chcete auto, jež osloví ty, kteří touží po Tesle Modelu S. Tedy chcete velmi dobré až luxusní auto, které bude mít solidní dojezd, bude se dobře chovat, bude rychlé, pohodlné a bude vám dávat pocit výjimečnosti. Zároveň ho musíte vyvinout "za provozu", souběžně se svým programem spalovacích motorů a aniž byste ohrozili tradiční výrobu.

Mezi auťákem, dýdžejem a laptopem

Aby se velké automobilky vyrovnaly s nástupem Tesly, musí tak paradoxně postavit vedle své fabriky ještě jednu továrnu a tam montovat auta "jako Tesla, ale lepší". Eh, pardon, řekl jsem montovat? Myslel jsem vymyslet, nakreslit, postavit a nakonec smontovat. Protože elektromobil pro sériovou výrobu musíte opravdu nakreslit prakticky od začátku. A pak zařídit veškeré servisní podmínky, na které jsou zákazníci tradičních značek zvyklí, ale které neočekávají třeba od té Tesly. Jinými slovy, tohle je část odpovědi na otázku, proč si Tesla v segmentu luxusních elektromobilů mohla tak dlouho dělat, co chtěla, a proč to všem automobilkám trvalo tak dlouho.

