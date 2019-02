Týdny náznaků, napětí a očekávání. Slavní hodináři z Audemars Piguet dlouze lákali na uvedení unikátní kolekce. Novinka CODE 11.59 skutečně přelomová je. Jenže pro někoho až příliš. Vyrazili jsme do sídla firmy a podrobně ji prozkoumali.

Na dveřích kanceláře Francoise-Henryho Bennahmiase visí: "Udělejte to, nebo to neudělejte. Žádné zkusit neexistuje."

Citát filmového mistra Yody z Hvězdných válek vás upoutá na první pohled, pokud se za šéfem Audemars Piguet vydáte. A slouží jako předzvěst kuriozit, které vás čekají uvnitř místnosti plné vzpomínek. Figurek Yody má v kanceláři hned několik. Naproti nim se leskne vystavený meč barbara Conana, hned vedle zase visí fotografie herce Arnolda Schwarzeneggera s boxerem Muhammadem Alim a ve skříni se ukrývají obří boty basketbalisty Shaquilla O'Neala.

Vystačilo by to na menší muzeum, ale Bennahmias vysvětluje důvod své výzdoby zcela prozaicky: "Schovávám si věci od lidí, které jsem potkal nebo kteří mě něco naučili."

Má-li být pracovna zrcadlem jeho duše, pak funguje dokonale. Čtyřiapadesátiletý Francouz je svéráz.

Při vymýšlení nových mechanismů k hodinkám se zamkl se zaměstnanci v místnosti a odmítl kohokoliv pustit třeba jen na toaletu, dokud nedali dohromady požadované nápady. Jindy nechal kolegy trénovat se speciálními jednotkami NAVY Seals, aby je naučil pracovat pod tlakem. Rád si utahuje ze všech okolo (i sebe samotného). Především je ale Bennahmias velmi úspěšný šéf. Od roku 2012, kdy Audemars Piguet vede, zažívá firma větší blahobyt než dříve. Loni překročila v ziscích hranici miliardy švýcarských franků (přes 22 miliard korun) a mohla by v klidu dál jet nastoleným tempem. Jenže to není v její DNA. Tahle společnost existuje, aby si neustále kladla nové výzvy.

Moderní klasika

Je prosinec 2018. Sedím v autě mířícím do centrály Audemars Piguet ve švýcarské vesničce Le Brassus, kde nám v "předpremiéře" představí novou, utajovanou kolekci hodinek. Údolí Vallée de Joux, které kromě AP obývají i další slavné hodinářské značky jako Patek Philippe či Vacheron Constantin, leží v nadmořské výšce 1100 metrů, a tak čím víc se blížíme, tím znatelněji ubývá civilizace a přibývá sněhu.

"Jedna z prvních otázek, kterou dostanete na přijímacím pohovoru v Audemars Piguet, je, jestli vám nevadí dojíždět v zimě v těžkých podmínkách," popisuje mi průvodce z marketingového oddělení firmy. "Není to úplně jednoduché, cesty jsou pod sněhem, namrzají a brzo se stmívá. A když někde uvíznete, musíte si často pro pomoc někam dojít. Mobilní signál tu moc nefunguje." To naštěstí není náš případ. Už o chvíli později sedíme v teple centrály, kde mě a další dva novináře čeká nejprve exkurze do historie firmy. Audemars Piguet si na svém odkazu zakládá a uplynulých 144 let existence velmi pečlivě dokumentuje − v hromadě knih zamčených v trezoru se nacházejí všechny hodinkové mechanismy z historie i záznamy o všech prodaných modelech.

V kolekci je 13 nových modelů, mezi nimi také tento chronograf se samonátahem. Vyjde na necelých 900 tisíc korun. Foto: archiv značky Audemars Piguet

