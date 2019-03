Navštivte místo, kde můžete být kýmkoli. Modelem, fotografkou, letuškou nebo třeba Belmondem. Brněnský hotel Anybody nabízí interaktivní hru pro dospělé, při které je nejdůležitější, že budete jen spolu.

Z reproduktoru se ozve hluboký mužský hlas: "Dva cizinci v metru. Metro je prázdné. Jen oni dva, šero a dlouhá madla, za která se oba drží. Stanice: Vzdálené pohledy. Příští stanice: Na dosah ruky. Sleduj, jak po sobě koukají. Hlavně nenápadně." Přešlápnu si z jedné nohy na druhou, přimhouřím oči a dívám se do těch před sebou. "Stanice: Na dosah ruky. Posuňte se prosím hlouběji do vozu, dveře se zavírají," řekne hlas skrz reproduktor znovu. A lišácky dodá: "Příští stanice: Tělo na tělo."

Tuhle a mnoho dalších scének inspirovaných filmy z šedesátých let můžete prožít v novém brněnském hotelu Anybody. Místě, kde se díky interaktivní hře pro dva můžete na celou noc stát někým úplně jiným. K ruce vám bude garderoba kostýmů, bláznivé rekvizity, stylizované pokoje a naprostá anonymita − místo recepce totiž check-in vyřídíte u automatu a do pokoje se dostanete pomocí tajného kódu.

Za zážitkovým hotelem stojí, možná nepřekvapivě, Lidi z Baru. Parta, která má na svědomí Bar, který neexistuje, Zázračnou limonádu nebo třeba svérázný podnik 4pokoje. V hotelu Anybody však taktovku drží hlavně Adam Vodička, spoluzakladatel a principál excentrického baru Super Panda Circus.

Cesta do fantazie

Dvacet procent hotel, osmdesát zážitek

Pro původně vystudovaného psychologa to byly nabité dva roky. Na rozhovor přichází v kabátu s kožešinovým límcem, s lesklými korálkovými náhrdelníky a celý v černém. Svůj typický cylindr výjimečně nemá. Noc před naším rozhovorem se prý příliš nevyspal, diskutovali totiž s týmem o zatím posledním jedenáctém pokoji.

"Původně se s ním nepočítalo, ale včera jsme ho vymysleli. Bože, mí společníci mě zabijou, až se dozví, že vám to říkám dřív než jim. Ale to nevadí, líbí se mi, že jste součástí procesu. Je to živý," směje se. Právě zkušenosti z párové terapie inspirovaly Adama Vodičku k Anybody. "To nejkrásnější podle mě je, když spolu lidé prostě jen jsou. Dvě, tři, čtyři hodiny si užívají jeden druhého, ne někde v kině nebo wellness, ale v aktivní interakci. Hrají spolu a pro sebe. Jsou to velmi intimní momenty."

V bezpečném prostředí stylizovaného pokoje se podle něj partneři mohou volně nadechnout a opustit stereotypy a konvence. Tomu nahrává i chybějící recepční, celá návštěva tak může proběhnout zcela inkognito. Také rozdělení rolí je velmi volné a hlavně nespoutané genderovými stereotypy. Zapomeňte na to, že agentem 007 může být pouze muž nebo že si v Anybody nezahrají páry stejného pohlaví.

