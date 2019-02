Slavná umělecká díla historie se v Paříži představí široké veřejnosti. Nadace Louise Vuittona bude hostit výstavu umění ze sbírek Samuela Courtaulda, anglického průmyslníka a mecenáše umění.

Poslední podobná výstava se konala v roce 1955 v Musée de l'Orangerie. Nyní, po více než 60 letech, se znovu ukáže více než 110 uměleckých děl z Courtauldovy sbírky. Budou součástí výstavy Courtaldova sbírka: Vize impresionismu, která potrvá od 20. února do 17. července 2019.

Nebudou chybět ani některá nejslavnější díla z konce 19. a začátku 20. století, například Un Bar aux Folies Bergère (882) od Maneta, La Jeune Femme se poudrant od Seurata (1889-90), Les Joueurs de cartes od Cézanna (1892-96), Autoportrait à l’oreille bandée od Van Gogha (1889), Nevermore od Gauguina (1897) a cyklus deseti akvarelů od J. M. W. Turnera.

Kde Courtauld k tak rozsáhlé sbírce přišel? Roli v tom hrají jeho kořeny: jeho předkové založili rodinný podnik produkující hedvábí, který se stal později jedním z největších výrobců textilu na světě. Courtauld se stal jeho prezidentem v roce 1921 a zůstal jím celých 24 let. Během té doby anglický průmyslník často cestoval do Paříže a u francouzských galeristů nakupoval impresionistická a post-impresionistická díla.

Sbírku nejprve představil ve 20. letech v jejich neoklasicistním domě Home House v Londýně a pomohl tak mimo jiné tomu, že Britové začali více uznávat Cézanna jako umělce. V roce 1931 pak založil v domě Courtauld Institute, aby zpřístupnil dějiny umění akademikům; k 74 dílům se tak mohli dostat studenti. Zbytek sbírek pak institutu odkázal ve své závěti. Courtauld Gallery se později přestěhovala z Home House na současnou adresu v Somerset House.

Od září 2018 je galerie kvůli rekonstrukci částečně uzavřena, i proto se díla nyní mohou ukázat v moderní budově v Buloňském lesíku. Nadace Louise Vuittona tím tak navazuje na předchozí výstavy, během nichž představovala umění ze sbírek prestižních veřejných institucí: Les Clefs d'une passion (2014-2015), Étre Moderne: Le MoMA à Paris (2017-2018) a Icônes de l'art moderne. La Collection Chtchoukine (2016-2017).

Zbývající prostor galerie bude vyhrazen novému výběru ze sbírek Nadace Louise Vuittona s názvem A Vision for Painting; ten bude vystaven od 20. února do 26. srpna 2019. Půjde o výstavu 75 uměleckých děl od 23 mezinárodních umělců, které vznikly v období od šedesátých let minulého století do současnosti.