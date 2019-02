Ty nejvybranější materiály, nadčasový design a dobrodružství. To je výběr luxusních dárků podle redakce Proč ne?! pro muže.

Rukavice, které nosili i slavní jezdci

Ta nejjemnější kůže, náročné ruční zpracování a vytříbený design, za kterým stojí česká návrhářka Jana Rollo. Tak by se dala pár slovy charakterizovat výroba české značky Engelmüller, která po letech zapomnění slaví svůj comeback, a to hlavně díky Tomáši Kopečnému, se kterým jste si mohli přečíst rozhovor i v Proč ne?!. Jméno Engelmüller bylo svého dobu pojmem, které znal téměř celý svět. V kolekcích hojně čerpá ze zlatých let počátků motorismu, za nichž se proslavila – vznikly tak modely inspirované rukavicemi, které ve chvílích triumfu nosili nejslavnější světoví závodníci i závodnice.



Cena rukavic začíná na částce 140 eur a pořídit je lze na www.engelmuller.com.

Kávové momenty

Novou kolekci kávových šálků Nespresso Origin vytvořila architektka a designérka India Mahdavi. Ta ve svém pařížském studiu navrhla některé z nejikoničtějších moderních prostor celého světa, jako je The Gallery at Sketch v Londýně, Jean François Piège v Paříži nebo APT v New Yorku. Elegantní tvar inspirovaný tvarem kávových zrn skvěle padne do dlaní a je v typickém stylu Mahdavi – elegantní s dotekem luxusu. Šálky jsou ve variantě espresso nebo lungo.

Dostupné v síti NESPRESSO Boutiques nebo online na www.nespresso.com.

Luxusní technologie

Chytré hodinky Tambour Horizon propojují vášeň pro cestování špičkové zpracování a kreativní design – tři věci, které jsou pro Louis Vuitton typické. Nejnovější kolekce navazuje na úspěch předchozích modelů a nabízí mnohem více funkcí než kdykoli předtím. Na zápěstí tak najdete diář, krokoměr, čidlo znečištění vzduchu v reálném čase nebo předpověď počasí. V rozšířené aplikaci My Travel najdete všechny informace k vaší cestě na jednom místě, hodinky se totiž synchronizují s vaším itinerářem – hotely, příjezdy, odjezdy a také City Guide, díky kterému je snadné najít adresu hotelu, restaurace nebo turistické památky, nyní už ve 30 destinacích po celém světě. Číselník je navíc možné personalizovat vybranými designovými prvky.

Prodává LOUIS VUITTON a na www.louisvuitton.com

V teple a stylově

Tohle bude stručné. Jeden z kousků, které rozhodně nesmí chybět v pánském zimním šatníku, je hřejivý kašmírový svetr. Nadčasový rolák v šedivé barvě z něj udělá velmi stylového Stevea Jobse.



K dostání v buticích COS a online na www.cosstores.com

Dobrodružná výprava

Kniha Wild Land od manželů a renomovaných fotografů Petera a Beverly Pickford je vizuální zážitek pro milovníky přírody. Během čtyř let projeli sedm kontinentů a zmapovali poslední místa, kde divočina převládá nad člověčinou. Na více než 200 úchvatných fotografiích najdete africké savany, aljašské řeky a jezera, tibetské vrcholy i ostrovy antarktického oceánu. A hlavně poselství o tom, proč je na čase začít chránit přírodní bohatství, aby si ho užili také naši potomci.

Prodává BOOK THERAPY.