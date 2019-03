Podle aktuálních statistik zůstává košile nejpopulárnější a nejvyhledávanější položkou pánského šatníku v internetovém prostředí. Jak ale poznat tu opravdu kvalitní? Na co si dát při výběru pozor? Na to odpovídá v dalším díle seriálu Patrik Dařílek, odborník na vrcholnou ruční krejčovinu.

Při cíleném vyhledávání pánských košil je potenciálními zákazníky stále častěji užíván přívlastek “kvalitní”, případně “luxusní”. Není divu.

Stylové oblékání se těší oblibě a pro vzrůstající množství mužů představuje tento kus oděvu přirozenou součást nejen pracovního, ale i soukromého života. Skutečnost, že pánové ve svých košilích tráví převážnou část dne, vyvolává jejich logickou potřebu zorientovat se co nejlépe.

Sílící spotřebitelský trend se zajímavým investičním potenciálem způsobil, že kromě existujících firem vznikají rychlým tempem další a další nové projekty, nabízející obdobný sortiment a služby. Nikdy v minulosti nebyla nabídka na domácím trhu zdánlivě tak široká a pestrá.

Asi vás nepřekvapí, že nejčastěji nabízené jsou “kvalitní“, “opravdu kvalitní“ a “luxusní košile“.

Věřím v profesionální výkon na straně jedné a v edukaci klienta na straně druhé. Jedině tak lze dosáhnout jisté kultivace trhu. Krásným příkladem budiž česká gastronomická scéna, která v posledních letech prodělává kýženou pozitivní změnu...

Navíc, košile jsou mojí srdeční záležitostí a k výše zmiňovaným přívlastkům bez uvozovek mám pevně definovaný postoj. Na základě mých zkušeností lze kvalitu košile do vysoké míry vyjádřit objektivně, prostřednictvím naplnění příslušných řemeslných standardů a technických parametrů.

Pokud budete vědět, na jaké detaily se soustředit, dokážete poměrně rychle a celkem snadno získat vlastní názor. Pro laika je vždy výhodou prohlédnout si produkt v rozbaleném stavu.

1) Kvalitní klasická košile by měla být ušitá výhradně na jedno jehlovém šicím stroji - všímejte si provedení jednotlivých šicích drah, švů, prošívání, jejich rovnoměrnosti, přesnosti a čistoty zapravení. Zaměřte se na počet stehů na 1 cm – osm jich je považováno za minimální množství.

2) Vypracování límce má velikou vypovídací hodnotu o péči, která byla výrobě věnována. O jeho prošití/proštepování platí to samé, co o šicích drahách výše. Pečlivě si prohlédněte špičky převěsu, musí být symetrické a perfektně vytvarované. Stojáček i převěs by měly být vyztužené lepenou fixací a na spodním převěsu by se měly nacházet kapsičky/tunýlky s vyjímatelnými plastovými kosticemi, které zlepšují flexibilitu límce a mají zásadní vliv na tvarovou stálost při užívání. Kapsičky/tunýlky musí bezpodmínečně směřovat pouze na střed špiček převěsu.

Perfektně vypracovaný límec - vlastní prošití, tvarování špičky vrchního převěsu, vsazení převěsu do stojáčku.

3) Prohlédněte si oblast průramků - místo, kde jsou rukávy vsazené do těla. Průramky musí být hladké, bez viditelného krabacení.

4) Zkontrolujte symetrii tvaru manžet (podobné, jako u tvaru a špiček límce), jejich všití do rukávů a vypracování rukávových rozparků.

5) Neostýchejte se rozepnout přednice košile, které musí být hladké, opět bez krabacení a prohlédněte si knoflíkové dírky. Jejich středy musí být čistě vyseknuté a kraje perfektně a co nejhustěji obšité. Jakákoliv forma třepení je nepřijatelná.

Perfektně vypracované manžety. Tvar kulatin je dokonale přesný, vsazení rukávu do manžety je naprosto hladké, záhyb v ose. Perleťové knoflíčky v kvalitě “Tahiti”.

6) Knoflíčky by měly být z pravé perleti, alespoň v kvalitě “Tahiti” MOP, přišité k přednici včetně okrčkování a zapošití.

7) Na boční švy košile by měl být použit přeplátovaný šev v šířce 5mm včetně zapravení dolních krajů/obrub. Funkční, nikoliv ozdobná vsadka v obrubě může i nemusí být.

8) Sedlo košile by mělo být členěné.

Členěné (rozstřižené) sedlo.

9) Je-li na košili použit materiál v designu, například v proužku nebo v kostičce, design tohoto materiálu by měl minimálně na viditelných plochách košile vždy navazovat.

Zdánlivě složitý technický popis odpovídá pro zajímavost stále přežívajícímu, byť

letitému britskému standardu kvality, který navíc příliš nerozlišuje mezi konfekční a

“MADE TO MEASURE” a dokonce “BESPOKE” košilí, s čímž by se italský košilář,

deklarující kvalitu, nikdy neztotožnil.

Jsem přesvědčený, že jednotlivé doprovodné fotografie vás po shlédnutí a prolnutí se

s textem snadno přesvědčí, že vaše vnímání právě získalo nový rozměr.

V příštím pokračování našeho seriálu si řekneme více o košilových materiálech a

dalších atributech kvality pánských košil.

Podívejte se v detailní fotogalerii kliknutím na odkaz níže, jak poznat opravdu kvalitní pánskou košili.