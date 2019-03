Americká společnost OceanGate, která se zaměřuje na prozkoumávání oceánů pomocí podmořských strojů, spustí letos v létě unikátní výlety k nejslavnějšímu vraku historie - k troskám Titaniku. Můžete se jich zúčastnit také.

Je tomu už více než 100 let, co vyplula proslulá zaoceánská loď Titanic. A také více než století od chvíle, kdy 14. dubna 1912 její cesta neslavně skončila srážkou s ledovcem a potopením, které si vyžádalo 1 517 obětí. Přesto její příběh stále fascinuje: vzniklo o ni už 19 filmů včetně slavného snímku Jamese Camerona z roku 1997, do muzeí v americkém Bransonu či severoirském Belfastu proudí každý rok statisíce návštěvníků a vznikají další a další knihy a dokumenty.

Nic z toho se však nevyrovná zážitku na vlastní kůži, který nabízí společnost OceanGate - vydat se podívat na vrak lodi, který před 34 lety objevil Robert Ballard a jeho tým, v ponorce zvané Titan.

"Existují vraky, které jsou objektivně významnější. Existují vraky zachovalejší i vizuálně atraktivnější. Existují i vraky - i když ne mnoho -, které jsou spojeny s většími počty lidských obětí. Ale Titanic je jen jeden," říká Stockton Rush, šéf společnosti OceanGate. "Fakta o jeho příběhu jsou úžasná sama o sobě, nehledě na veškerý zájem médií a místo Titaniku v popkultuře. Víc lidí skoro vyleze denně na Everest, než jich dosud vidělo vrak Titaniku." Odhaduje se, že takových šťastlivců dosud bylo méně než 200.

Ponorka Titan Foto: OceanGate

Což se nyní aspoň trochu změní. Letos v létě totiž OceanGate začne ve svých ponorkách vozit k troskám ležícím zhruba 3 800 metrů pod hladinou oceánu lidi. Cena za expedici není nízká, na osobu vyjde na 125 tisíc dolarů (zhruba 2,8 milionu korun).

Každá cesta potrvá osm dnů, během níž účastníci podstoupí i výcvik. "Je to skutečná expedice, ne luxusní prázdniny," citovala CNN Danu Hallovou, marketingovou manažerku OceanGate. "Všichni účastníci se upisují nejen k tomu, že uvidí Titanic, ale že také pomůžou podpůrné lodi a budou s celou operací asistovat."

Termíny na letošní rok už jsou víceméně plné, hlásit se ale můžete na léto 2020. Cesty k Titaniku plánuje také společnost Bluefish a rovněž míří na roky 2019 a 2020. Pokud vás expedice láká, neměli byste s přihláškou dlouho otálet. Slavný vrak se totiž pod vlivem bakterií zvolna rozpadá a počítá se, že za 20 let může být víceméně pryč.

Pro ty, co podvodní expedici z jakýchkoliv důvodů nemohou podstoupit, se však chystá ještě jedna alternativa. Čína staví v provincii Sečuán jako součást obřího zábavního parku repliku ve stejné velikosti, jaké byla původní loď. Vyjde na 125 milionů liber (asi 3,7 miliardy korun) a veřejnosti má být otevřena v příštím roce.