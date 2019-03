Noční Miláno, hořkosladký koktejl a nádherná žena. Italská značka Campari představila krátkometrážní snímek k oslavám sta let ikonického drinku Negroni. Pod taktovkou oceňovaného režiséra Mattea Garroneho v něm září kubánská herečka Ana de Armasová.

Na stolku v hudebním klubu nachází nádherná Ana pečetní prsten s tajemným symbolem N100. Následují nápovědy, které jí po celém Miláně nechává neznámý muž. Ocitá se u Milánského dómu, v galerii Vittorio Emanuele II, kde se ukrývá i slavný bar Camparino. Kus cesty ujede historickou milánskou tramvají zbarvenou do jasně červené nebo taxíkem, ve kterém na ni čeká úchvatná večerní róba. V ní vystoupá po schodech k ukrytým dveřím, které odemkne právě prstenem, a ocitne se na bujarém večírku, kde se slaví jedno reálné letošní jubileum: sto let legendárního koktejlu Negroni.

To je několik hlavních okamžiků z krátkometrážního filmu Enter the Red, který v únoru v Miláně představila italská značka Campari. Byla to takřka hollywoodská podívaná: červený koberec, všudypřítomné úsměvy, blýskání fotoaparátů, cinkání skleniček s Negroni a překrásná kubánská herečka Ana de Armasová, která si v rubínově červených šatech získala veškerou pozornost.

