Baví vás najít místo, které má super nabídku a dokonalé prostředí? Místo, které si ulovíte na Instagram a uložíte do svého žebříčku nejoblíbenějších podniků? A koneckonců také místo, kam jste schopní vyrazit na otočku třeba 200 i víc kilometrů daleko jen proto, abyste si tam dali kafe, brunch a nafotili si fotky do feedu? Tady jsou čtyři tipy na podobně stylové výlety, které za tu dlouhou cestu jednoznačně stojí.

DVOREK BOŘETICE

Na dvorku bořetické fary doslova přistála jedna z nejhezčích kaváren vůbec. Tedy ve skutečnosti tam před starou jabloň přistál designový kontejner. Veronika Morávková je místní rodačka, ale přinesla si sem spolu s manželem Ondřejem z kavárenského Brna spoustu inspirace. A společně vytvořili místo, kvůli kterému jsou lidé schopní ujet stovky kilometrů, jen aby si u nich dali výběrovou kávu od značky Rebelbean, dezerty z vyhlášené cukrárny Sorry − pečeme jinak, stejně jako od Ema má dobroty a Cukrovinek Republika, sýry Taurus a báječné uzeniny, paštiky od Jelínkových nebo skvělé domácí sirupy a džemy. A samozřejmě také proto, aby si tady udělali fotku.

CAFÉ KOREK

Martin Šroubek dal do pucu dům v havarijním stavu. Stojí kousek od vlakového nádraží v Klášterci nad Ohří, přímo proti fabrice, kde se vždycky vyráběl korek. Otevřel si tedy Café Korek a dal ve všech směrech na rady profesionálů. Architekti z Archigroup skvěle vymazlili interiér, který perfektně odděluje dětskou hernu, kavárenskou část s knihovnou, úžasnou zahradu a také bar, ale přitom si v celém prostoru drží jednotný look. Korek z té protější fabriky je zakomponovaný všude, kde to jenom jde. Mají skvělou italskou pražírnu výběrové kávy Gardelli a moc příjemné baristky. Můžete tady snídat, svačit, obědvat, kafovat a bavit se: v herně s dětmi, na schůzce v barové části, na rendez-vous pod krásnou zaplněnou knihovnou, nebo se všemi na zahradě. Korek je kavárna, která spojuje lidi!