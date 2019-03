Nablýskané prostory. Velkolepé prezentace. Všudypřítomný luxus a kreativita. Veletrh vysoké hodinařiny SIHH v Ženevě každý rok v opulentních kulisách představuje, v jakém rytmu svět nejdražších značek zrovna tiká. Přímo z místa vám přinášíme šest trendů současnosti.

Swiss Alp Watch Concept Black (H. Moser & Cie), 350 000 dolarů Foto: archiv značky

Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel (Jaeger-LeCoultre), 905 000 dolarů Foto: archiv značky

Arceau L'Heure De La Lune (Hermès), 25 500 dolarů Foto: archiv značky

Komplikace

V posledních letech byly v hodinářském průmyslu patrné konzervativnější tendence − kusů s originálními komplikacemi (nejsložitější mechanismy hodinek) bylo čím dál méně. Na SIHH to ale bylo letos jiné. Do paměti návštěvníků se zapsaly především hodinky od švýcarské značky Jaeger-LeCoultre s krkolomným názvem Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, které v sobě kombinují tři pokročilé komplikace: tourbillon (mechanismus kompenzující vliv zemské gravitace na chod hodinek), věčný kalendář (pozná datum v měsíci i v přestupných rocích) a minutovou repetici (zvukové odbíjení času s přesností minut), která oznamuje čas westminsterskou zvonkohrou, tedy stejně jako Big Ben.

Mezi nejzajímavější kousky pronikl i Vacheron Constantin, další tradiční výrobce ze Švýcarska, a jeho Traditionelle Twin Beat Perpetual Calendar. Unikátní je tím, že umožňuje stiskem tlačítka měnit frekvenci z pěti na 1,2 hertzu, čímž se hodinky zpomalí, a jejich výdrž se tak prodlouží až na 65 dnů. Díky tomu se nemusíte bát, když je někde necháte pár dní ležet − pojedou normálně dál, aniž byste je museli znovu natahovat.

Zajímavou komplikaci představil také francouzský Hermès. Jeho Arceau l'Heure de la Lune zdobí dvě malby Měsíce, kolem nichž rotují po obvodu malé ciferníky pro datum a čas a zakrýváním či odkrýváním maleb ukazují fázi Měsíce na severní a jižní polokouli. Poetické i sofistikované. Swiss Alp Watch Concept Black od H. Moser & Cie zase kombinují tourbillon a minutovou repetici, která je pro nositele těchto hodinek zcela klíčová. Displej je totiž celý černý, bez ručiček, a čas tak můžete zjistit právě jenom podle zvuku repetice. Vizuální podobnost s Apple Watch? Samozřejmě čistě náhodná.

Submersible Chrono Guillaume Néry Edition (Panerai), 18 900 dolarů Foto: archiv značky

ARRAW 6919 (RJ), 20 700 dolarů Foto: archiv značky

Příběh

Co má ještě vyšší hodnotu než luxusní hodinky? Zážitky, které se nezapomínají. A tak se italská značka Panerai rozhodla, že to spojí. Koupě jejích limitovaných edicí vás může dostat do podmořské říše, mezi armádu i na severní pól. Pokud budete jedním z patnácti šťastlivců, kteří si pořídí hodinky Submersible Chrono Guillaume Néry, budete mít v ceně zahrnutý výlet do Francouzské Polynésie. Tam se vás ujme právě Néry, špičkový potápěč a držitel několika světových rekordů, se kterým se vydáte poznávat fascinující svět pod vodou. Jiná série nesoucí jméno dobrodruha Mikea Horna zase zahrnuje arktické dobrodružství na Špicberkách právě spolu s jedním z nejproslulejších cestovatelů současnosti. A pro ty nejodvážnější jsou určeny hodinky Marina Militaire, které odkazují k dřívějším dobám, kdy bylo Panerai oficiálním dodavatelem potápěčských hodinek pro komanda italského námořnictva. Kdo si model z této kolekce pořídí, dostane k němu příležitost zapojit se do výcviku s elitní jednotkou COMSUBIN.

Skrze příběh se snaží hodinky prodávat i další značky. A když nemohou zákazníkům nabídnout zážitek přímo, snaží se jim dát aspoň možnost být jeho součástí. A tak Švýcaři z IWC spojili svou novou pilotní kolekci s unikátním projektem Silver Spitfire − The Longest Flight, v jehož rámci se dva Britové pokusí jako první lidé na světě obletět svět se stařičkým Spitfirem z roku 1943 (byť notně restaurovaným). Až v srpnu usednou do kokpitu, budou mít na ruce i hodinky připravené právě k této příležitosti. Nazývají se Pilot's Watch Timezoner Spitfire Edition "The Longest Flight" a umožňují rychlou změnu časového pásma.

Další švýcarská značka RJ se při designování hodinek inspiruje událostmi ze současnosti či nedávné historie. V roce 2010 na sebe strhla pozornost, když do hodinek vsadila popel z vybuchlé islandské sopky Eyjafjallajökull. Její nový model Arraw 6919 je zase připomínkou jednoho z největších dobrodružství lidstva, přistání na Měsíci, a obsahuje v sobě i kousky velitelského modulu Apolla 11.

