V pravidelné rubrice Speed Art Dating vám představujeme zajímavé tváře české umělecké scény. Tentokrát fotografa Tomáše Vranu.

Tomáš Vrana patří mezi výrazné osobnosti české fotografie. Pracoval se značkami jako Adidas, Mercedes-Benz, Audi či McDonald's. Jeho práce nese nezaměnitelný rukopis s mnohdy až hořkosladkou tematikou dotýkající se motivů, které hýbou současnou společností - jako je konzum nebo třeba sebevražda.

Vrana vytvořil mimo jiné projekt "Shoot me today", ve kterém zachycuje ženy jako šelmy v jejich přirozeném prostředí. Zastává názor, že fotka by měla být pořízena s co možná nejlepším výsledkem přímo na místě, postprodukcí už jen dolaďuje detaily. Na kontě má už dvě velké výstavy, ta druhá (American dream) vznikla ze snímků z jeho toulek po Americe, kterou si zamiloval. Kromě Prahy, kde nyní přebývá a pracuje, si vyzkoušel i život v Londýně.

Prodejte se ve dvou větách, Tomáši Vrano!

Jsem šikovnej a zábavnej. Moje fotky jsou ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea, zastupují mě produkce v Praze, Londýně a Los Angeles a občas vyhraju i nějakou cenu.

Proč jste se stal fotografem?

Protože bych v tom mohl být jednou fakt dobrej.

Čím se inspirujete?

Vším.

Pět vteřin denně vám zabere…

Výběr outfitu. Naučil jsem se to od Steva Jobse a Baracka Obamy. Přes den tě čeká spousta důležitých rozhodnutí a vydat se ze svých sil hned po ránu nad barvou trička je kontraproduktivní.

Co pro vás znamenají peníze?

Svobodu.

Váš oblíbený tuzemský a světový umělec?

František Skála a David Lynch. Jsou to fetišisti s vlastními světy a přesahem napříč mnoha žánry. To mě baví.

Co pro vás znamená umění a jaký má smysl?

Umění umožňuje člověku přežít. Je to pro mě na jedné straně inspirace a na druhé straně způsob vyjádření sebe sama.

Kdy a kde se vám nejlépe tvoří?

Na místě a čase nezáleží. Užívám si focení jako takové, se vším všudy (pokud teda nemusím zrovna vstávat v pět ráno).

Fotograf Tomáš Vrana Foto: archiv Tomáše Vrany

Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl Tomášem Vranou?

Dlouho jsem chtěl být Jim Carrey. Ale pak se ukázalo, že ten člověk je ve skutečnosti vlastně hodně nešťastnej.

Váš dosavadní největší úspěch?

Čestné uznání v International Photography Awards 2018 a skutečnost, že mě fotografie tenhle rok začala plnohodnotně živit.

Komu byste chtěl prodat některé ze svých fotografií a ještě se tak nestalo?

Lady Gaga. Myslím, že by se jí mohly líbit, ale potřebuju, aby nás někdo seznámil.

Jak by vypadal ideální den, který byste chtěl zažít?

Ležel bych na pláži a četl zprávu o tom, že Češi zmoudřeli.

Černobílá, nebo barevná fotografie?

Já umím jen barevnou. Zatím. Černobílou tam vidím až někdy po padesátce.

Amerika, nebo Anglie?

Amerika.