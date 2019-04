Pár vteřin před tím, než vyjdou na molo, povzbuzuje v zákulisí přehlídky každou modelku: "Buď bezprostřední, svá! Jsi úžasná!" Návrhář Jiří Kalfař chce, aby z každé z nich zářila ta správná energie, která dokáže jeho modely prodat. Ukázat svoji kolekci nákupčím, investorům a módním redaktorům během hlavního programu newyorského týdne módy se ještě žádnému Čechovi nepodařilo. Třicetiletý Jiří Kalfař je první a ví, že do toho musí šlápnout naplno. Musí zaujmout, šance je jen jedna.

"New York je pro mě hlavní město planety, kdo uspěje tady, uspěje v celé Americe a celém světě, je to ohromný trh. Všechno, co známe u nás v Česku, muselo projít sítem trhu Spojených států. O tom, jaké oblečení se bude prodávat, rozhoduje americký Vogue. Tak jsem se rozhodl jít mu co nejvíc naproti," říká Kalfař, pár dní po přehlídce už zpátky v Praze ve svém ateliéru nedaleko Národního divadla.

Poprvé jsme spolu dělali rozhovor před dvěma a půl lety. Tehdy se radoval z toho, že jeho plavky oblékla modelka Chrissy Teigenová v plavkovém vydání Sports Illustrated. A jeho další modely se objevily v prestižních světových magazínech a francouzský L'Officiel de la Mode ho zařadil mezi 18 nadějných návrhářů, jež se vyplatí sledovat. Rok předtím ho americký Nylon vybral mezi 10 mladých nadějných návrhářů z celého světa.

Už tehdy mě Jiří Kalfař, narozený ve znamení Lva, zaujal svojí dravostí, ambicemi a touhou uspět jako návrhář v zahraničí. Své modely pak předváděl na fashion weeku v Kyjevě, Budapešti a poslední tři sezony také v Londýně. "Když jsem se loni na podzim rozhodoval, zda jet zase do Londýna, nebyl jsem si jistý, jak to bude s brexitem. Bylo mi jasné, že se politická témata dotknou i svátku módy, a já jsem toho nechtěl být součástí," vysvětluje. Britské události pro něj ovšem byly impulzem ke splnění si svého dlouholetého snu: chtěl dobýt New York.

