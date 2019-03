Co se stane, když se potká baroko s budoucností? Vzniknou unikátní fotky nové kolekce Mira Saba. Podívejte se na ni exkluzivně ještě předtím, než ji uznávaný návrhář představí na nadcházejícím Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.

Nejraději si jako malý hrál na Caesara. "Vždycky mi to období přišlo něčím atraktivní," krčí rameny Miro Sabo. Historické filmy o starověkém Římu doslova hltal, stejně tak i příběhy o Asterixovi, které se odehrávaly ve stejné éře. A zájem o historii mu už zůstal − dodnes rád uniká ze současnosti do cizích světů, k příběhům smyšleným i skutečným.

Realita přitom pro Mira Saba vůbec špatně nevypadá: patří k předním českým módním návrhářům, absolvoval prestižní praxe v zahraničí a má za sebou celou řadu povedených přehlídek. Zároveň našel cestu, jak svůj odvěký koníček skloubit s profesním životem, neboť jeho kolekce čerpají právě z různých dějinných epoch. A stejně tomu bude i u té nejnovější. Aby však minulost tentokrát dostala zajímavý kontrast, rozhodl se Sabo nechat kolekci nafotit ve futuristických kulisách. Celou akci, jejíž výsledek můžete spatřit kolem tohoto textu, nazval neortodoxně − Barokní minimalismus meets Star Wars.

Zklidněná opulence

"Nedává to smysl, že?" uvědomuje si 32letý Sabo. "Chápu. Ale je to součást dnešní doby, postmoderny. Spojují se věci, které spolu nesouvisí. Jde o dekadenci současnosti. Už nevíme, co s čím kam, a tak se snažíme propojovat i to, co bychom nikdy nepropojili." Proč si Sabo vybral zrovna tato dvě témata? Po tom není třeba příliš složitě pátrat: zkrátka spojil své dva velké koníčky. Vedle reálné historie, z níž se nyní upnul nejvíce právě k baroku, má totiž zálibu i ve fiktivních světech, především sci-fi a fantasy.

Baroko mezi neony

"Líbí se mi vize budoucnosti podle Star Wars. Míchá se tam spousta historizujících stylů a hi-tech technologie. Jsou tam třeba paláce, které mají dveře na fotobuňky. A podobně se to mísí i v tamní módě. Nemyslím si, že budoucnost bude sterilní ve stylu Star Treku, že bychom nosili chladné a uniformní oblečení. Stylů bude vždycky hodně a základem je, že lidi budou chtít vypadat dobře," přemítá Sabo.

