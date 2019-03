Česká módní značka Blažek otevírá na adrese Nekázanka 11 na Praze 1 největší a nejluxusnější krejčovství v České republice. Potkává se zde vysoká pánská krejčovina a příjemná atmosféra luxusního pánského klubu.

Tým módních specialistů, 300 metrů čtverečních s recepcí, tři krejčovské salónky, lounge zóna a zahrada ve vnitrobloku. To je luxusní pánský klub podle Blažka. Vyberete si tam nejen nový oděv na míru, ale v klidu si také vychutnáte tradiční skotskou whisky Glenfiddich. Přilehlé bistro navíc nabízí občerstvení ve stylu milánského aperitivo moment, oblíbené italské tradice. Pro objednané klienty je k dispozici i parkování v podzemních garážích.

O celkový design prostoru se postaral architekt Jan Mužík, který v posledních letech spolupracuje se společností Blažek na všech interiérech. Převážná část nábytku v krejčovství, stejně jako v celé maloobchodní síti Blažek, pochází od společnosti Sollus, českého výrobce interiérového nábytku.

Prezentační nábytek do krejčovství dodala švýcarská Vitra a celý prostor pak doplnila i tradiční dánská značka Bo Concept svými designovými kousky v duchu severského minimalismu. O osvětlení se postarala rakouská firma Prolicht se svou novinkou Snookers, závěsnými výškově nastavitelnými svítidly. Hlavnímu showroomu krejčovství dominuje vlněný koberec od tradiční britské značky Wilton, jež dodává koberce do nejluxusnějších hotelů světa. Promyšleně zakomponované LCD obrazovky prezentují záběry z módních přehlídek v rámci Mercedez-Benz Prague Fashion Week či nejnovější kolekce Blažek Made to Measure, představované ambasadorem krejčovství Tomášem Satoranským. Kromě něj Blažek nově obléká i mužskou basketbalovou reprezentaci, která se v srpnu zúčastní mistrovství světa v Číně.

Krejčovství Blažek ovšem necílí jen na sportovce, je tu především pro náročné klienty, kteří chtějí nosit českou módu světové úrovně a vybírat si mezi materiály od nejlepších výrobců látek na světě. Ať už je to Loro Piana, Cerutti, Thomas Mason, či D & J Anderson. Tady se ctí řemeslo na té nejvyšší světové úrovni.