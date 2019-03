V pátek začíná březnová edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, která představí kolekce návrhářů na sezonu podzim/zima 2019. K vidění budou jak stálice české scény, tak i několik nováčků.

Týdne módy se zúčastní celkem dvacet návrhářů a značek, tři školní ateliéry a ve společném bloku také čtyři finalisté soutěže pro mladé návrháře VAN GRAAF Junior Talent 2019. V hlavním programu najdeme řadu jmen, která se do něj vracejí po jedné i více sezonách pauzy. Mezi ně patří například Miro Sabo (o jeho kolekci jsme psali exkluzivně již v předstihu), Petra Balvínová, Petra Ptáčková a také jedna z největších oděvních značek v zemi Pietro Filipi.

Nebudou ale chybět ani naprostí nováčci. Představí se mladá návrhářka Božidara, známá především pro své ručně pletené svetry, či slovenská diva Vanda Janda. Tvorbu budoucí generace designérů budou zastupovat dva ateliéry UMPRUM (Design oděvu a obuvi prof. Liběny Rochové a Ateliér módní tvorby Pavla Ivančice) a také Ateliér design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Přehlídky se letos - kromě hlavní stage v OD Kotva - objeví na řadě dalších atraktivních míst. "Různorodost stylů jednotlivých návrhářů prezentujících na MBPFW se v posledních edicích začala promítat také stále více do toho, jak designéři pracují s místem přehlídky. Snažíme se jít jejich přání a potřebám naproti, a tak letos nabídneme hned několik přehlídkových lokací," komentoval jednu z novinek ředitel MBPFW Lukáš Loskot.

A tak třeba stále úspěšnější Jan Černý odstartuje celou akci přehlídkou v sobotu 23. března v 13:30 v experimentálním prostoru DUP39. "Jiná lokace rovná se jiný zážitek z přehlídky. Nekonvenční, industriální vzhled a atmosféra někde mezi oprýskaným divadlem a podzemním atomovým krytem na mě při návštěvě lokace zapůsobila natolik, že jsem měl o místě konání své nové přehlídky hned jasno," vysvětlil volbu místa Černý, který čerstvě nastoupil na stáž u Louis Vuitton.

Ze zákulisí Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku Foto: archiv MBPFW

Přehlídka návrhářky Petry Balvínové bude ve svatebním set-upu umístěna do historických prostor Lobkowiczkého paláce v areálu Pražského hradu, Zuzana Kubíčková představí novou řadu modelů své loni uvedené značky Pop v hotelu Four Seasons Prague, konkrétně pak v prezidentském apartmá v barokní budově hotelu.

Lukáš Macháček ukáže novou kolekci v karlínské Hauch Gallery a tvůrci projektu #jetovtobě od Vodafone vystaví svou instalaci FUTURE FASHION v zásobovacích garážích obchodního domu Kotva. Cílem projektu, na němž se podíleli návrhářka Iva Burkertová, designérka Žil Vostalová a umělec Kryštof Brůha, bylo spojit módu s technologií, a vytvořit tak kolekci budoucnosti.

Jejich dílo bude v neděli 24. března od 14 do 21 hodin přístupné veřejnosti, stejně tak může kdokoliv navštívit i úvodní přehlídku Jana Černého. Kompletní program naleznete na webu MBPFW.

Zcela novou formu získá re-see showroom, který bude nyní prodejní akcí zaměřenou na koncové zákazníky. Showroom bude mít podobu pop-upu slovenského konceptu Priveé lounge, který v Bratislavě už více než rok nabízí výhradně českou a slovenskou autorskou módu.

"Během uplynulých let, kdy funguje MBPFW, dokázali čeští a slovenští módní návrháři, že unesou srovnání se zahraničními značkami. To nás s Lukášem Loskotem dovedlo k myšlence přenést ideu apartment storu Priveé také do Prahy a spojit ji s programem MBPFW," říká zakladatel a kreativní ředitel Priveé lounge Andrej Kusalik. Fashionweekový pop-up Priveé lounge se uskuteční v prostorách hotelu Four Seasons a návštěva zde bude možná na základě sjednání osobního termínu.