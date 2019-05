Kdyby existovalo cestovatelské mistrovství světa, byl by Gunnar Garfors horkým kandidátem na titul. Projel všech 198 zemí světa - a dokonce dvakrát. Zvládl i pět kontinentů za jeden den nebo 19 zemí za den. Pro Proč ne?! napsal norský novinář o svých zážitcích.

Loni jsem podruhé v životě navštívil Estonsko. Když jsem přistával po přímém letu z Londýna, cítil jsem vzrušení. Měl jsem husí kůži po celém těle. Tohle byla poslední země, která mi chyběla. Znamenalo to totiž, že jsem konečně navštívil všechny země světa dvakrát − všech 198!

Vážně se mi to podařilo.

Navštívit každé místo na Zemi je samozřejmě nemožné. Nebyl jsem koneckonců ani v každé vesnici, městě, na hoře a ostrově v mém rodném kraji na západním norském pobřeží. Ale když jsem dorazil do Tallinnu, estonského hlavního města, měl jsem pocit, jako bych opravdu viděl vše.

Co že se mi líbilo nejvíc? Na to se mě lidé ptají asi dvacetkrát týdně, a stejně jim nedokážu odpovědět. Na světě je tolik neuvěřitelných zemí, že je těžké vybrat jen jednoho favorita. Většina lidí se ptá, co bych jim doporučil, ale to bych přece musel znát jejich preference. Pojedou sami, s přáteli, rodinou, dětmi, drahou polovičkou? Hledají dobré jídlo, party, moře, hory…? Každému můžu doporučit šest zemí (jednu z každého osídleného kontinentu), ale to neznamená, že to je šest těch nejlepších vůbec. A tady jsou: Madagaskar, Jižní Korea, Šalamounovy ostrovy, Chile, Dominika a Rumunsko. Proč zrovna tyhle? Vezmu to postupně…

Madagaskar má všechno! Pláže, stromy baobaby, skalnatá pohoří, ostrovy a zvířata jako z jiného světa. A prvotřídní jídlo! Je znát, že tam Francouzi nechali svoji kulinářskou stopu.