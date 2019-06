Návrhy slavného nizozemského designéra Marcela Wanderse zdobí nejen drahé privátní rezidence, ale i stálé sbírky moderního umění. Na milánském design weeku představil i novou kolekci pro Louis Vuitton.

Když měl před několika lety Wanders v Praze přednášku na UMPRUM, opouštěli studenti sál s nadšením a se slovy "ty vole, to je kolík" nebo "fakt řízek". Čím si to vysloužil? Třeba momentem, když nechal studenty tápat nad designovým detailem jedné z jeho ikonických pohovek. Padla spousta nápadů, ovšem Marcel svůj počin s lehce poťouchlým výrazem obhájil slovy, že je to přece ideální k sexu − tedy velmi slušně řečeno. Ostatně i některé detaily z kolekce Object Nomade s trochou představivosti připomínají bondážové techniky. Svou bohémskou povahu ovšem Wanders uměl proměnit v miliardový byznys, čímž dokázal, že je nejen vynikající návrhář a kreativní génius, ale také skvělý obchodník. Jedním z jeho posledních tvůrčích počinů je další kolekce navržená pro Louis Vuitton Object Nomades, představující nábytek a doplňky inspirované kulturou cestování, které pro francouzskou ikonu elegance vytvářejí jen ti nejlepší.

Kolekce Object Nomades představuje touhu po volnosti. Jaká je vaše osobní představa svobody?

Svoboda je pro mě především způsob myšlení. Být otevřen všemu a všem vnímám jako naprostý závazek. Myslím, že když cestujeme, jsme skutečné svobodě nejblíž a mysl, tělo i duch se obnovují. Osobní svoboda přichází ve chvíli, když jste spokojeni sami se sebou, protože víte, že to, čeho jste dosáhli a co prožili, je pro vás dostačující. Skutečně svobodní jste také jen tehdy, když to, co v životě děláte, jste si mohli sami vybrat.

Co je pro vás jako pro designéra při práci zásadní? Co dělá z nábytku dobrý nábytek?

Řekněme, že existuje nějaký nábytek a pak je tu typ nábytku, který splývá s duší v něm ukrytou. Dobrý nábytek začíná a končí tvarem lidského těla. Je navržen tak, aby sloužil lidskému tělu a i všem způsobům jeho relaxace. Není ale proč se držet při zdi − i pohovky a židle klidně mohou mít trochu skulpturální či umělecký přesah. Podle mě je to naopak namístě. Na druhou stranu by ovšem nábytek neměl příliš odvádět pozornost od zbytku místnosti.