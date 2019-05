foto: archiv značky 16. 5. 2019 00:00 text: David Kalista foto: archiv značky Sdílet Facebook Twitter Přeposlat

Výpravu na milánský design week lze přirovnat k dobrodružné expedici. Je to vlastně honba za krásou lidské tvořivosti. Ušetříme vás prodírání se půlmilionovým davem návštěvníků. Podívejte se na to nejlepší, co letošní svátek designu v Miláně nabídl.