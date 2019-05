Akce, místa a novinky, které by vám podle magazínu proč ne?! neměly uniknout.

KRÁSA

Místo znovuzrození

V novém estetickém institutu Aether si můžete dopřát péči o celé své tělo. Vyřešíte tu záležitosti týkající se estetické a laserové medicíny, dermatologie, kosmetiky, fyzioterapie, výživy či gynekologie, ale i služby, jako je manikúra, pedikúra či kadeřnictví.

Aether Institut estetické péče a krásy, Národní 135/14, Praha 1, www.aetherinstitute.com

KNIHA

Současná česká architektura

Kniha 20000 je architektonický průvodce o stavu českých měst a obcí. Představuje 20 míst ve 20 městech pod 20 000 obyvatel, za nimiž stojí 20 předních architektonických studií. Mezi uvedené stavby patří rozhledna Růženka, pozorovatelna Durch nebo třeba hotel Štajnhaus.

www.kniha20000.cz

DIVADLO

Citrusová opera

Surrealistická opera Láska ke třem pomerančům patří k nejslavnějším a nejúspěšnějším dílům Sergeje Prokofjeva. Pohádkový příběh, plný nádherné hudby, ale i vtipu, ironie a satiry, se 100 let po svém vzniku dočká premiéry v pražském Národním divadle.

Národní divadlo, Národní 2, Praha 1. Premiéry: 16. a 19. 5., reprízy: 24. a 29. 5., 9. 6.

NĚCO NAVÍC

Osobní strážce vašeho šatníku

Pečujte o své luxusní oděvy s novou službou Carre Concierge. Concierge u vás vyzvedne věci do čistírny, zároveň vezme boty na podražení nebo jiné prádlo na vyžehlení. Jednotlivé kousky rozveze do podniků, kde se o ně postarají na špičkové úrovni.

Carre Concierge, Londýnská 254/7, Praha 2, www.luxurydrycleaning.cz.

NÁKUPY

Ubrousku, prostři se!

Druhý ročník prodejního pop-upu Tabule nabídne vše pro stylové stolování. Unikátní akce představí osobité nádobí, eklektické vázy, lněné ubrusy, dekorace a doplňky. Součástí pop-upu bude také květinářství Green Decor s vlastní ekofarmou.

18. 5. 2019, 11:00−20:00, prostor nad vinárnou Bokovka, Dlouhá 37, Praha 1.

GASTRO

Brazilská džungle v Praze

Brasileiro u Staroměstského náměstí je po rekonstrukci a má i nové jméno, a to podle původního názvu domu. Ochutnejte masa na grilu na dřevěné uhlí a Copacabana Finger Food − například krokety ze sušené tresky nebo krevetky s koriandrovou majonézou.

Brasileiro U Zelené žáby, U Radnice 13/8, Praha 1, tel: 224 234 474

UMĚNÍ

Všichni Rembrandti

Na výstavu All the Rembrandts v nizozemském Rijksmuseu se stojí dlouhé fronty. Však je také svým způsobem jedinečná: nabízí velkou část malíře děl Rembrandta van Rijna na jednom místě. Otevřená bude už jen do 10. června, takže pokud ji chcete vidět, pospěšte si (a rezervujte dopředu lístek na webu).

All the Rembrandts, Rijksmuseum, Museumstraat 1, Amsterdam, www.rijksmuseum.nl

TELEVIZE

Clooneyho Hlava 22

Hlava 22, literární klasika Josepha Hellera, se dočká dalšího zpracování. A mělo by stát za to: režíroval ho George Clooney, který v něm rovněž hraje po boku dalších hvězd (Hugh Laurie, Kyle Chandler či Christopher Abbott). Na HBO bude mít premiéru 18. května.

Hlava 22, od 18. května, www.hbogo.cz