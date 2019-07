Šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée a vítěz ankety Zlatý kuchař o tetování i fastfoodu.

V mojí ledničce vždycky najdete mléko do kafe a jogurt. Strašně se mi totiž nechce v mé kuchyni vařit. Nevyhovuje mi to tam. Plánuju stěhování a v novém bydlení chci mít velkou lednici a dobře fungující kuchyň, kde mě to bavit bude.