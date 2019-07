Sopečná krajina Tenerife. Mumraj hvězd nad hlavou. A chuťový zážitek jako z jiné planety. Vyrazili jsme na Tenerife, kde exkluzivní šampaňské Dom Pérignon představilo svůj nejnovější archivní ročník.

Blíží se půlnoc. Kolem se rozléhá tma, která do sebe schovává i to, co za světla přehlédnout nešlo. Kupole okolních observatoří, dalekohledy a především nedaleko se tyčící horu Pico de Teide, nejvyšší vrchol Španělska. Všudypřítomná temnota ale vyjevila jiný fascinující obraz: hvězdami poseté nebe, které jsou z tohoto místa krásně vidět. Chvíli na dechberoucí vesmírné divadlo hledím a vezmu sklenku a napiju se. Bublinky příjemně zašimrají na jazyku, ovocný nádech se rozleží v ústech. Ucítím jemný náznak lékořice a brzy mě komplexní chuť šampaňského celého pohltí.