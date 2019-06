Dlouholetý spolupracovník Proč ne?! píše o trendech, které vypozoroval při cestách po republice a hledání zajímavých gastronomických podniků.

Máme důvod se radovat? Vyrostlo v posledních letech české gastro? Nebo máme radši věřit jen prověřeným restauracím, na které je prostě za ty roky spoleh? Don't worry, be happy − na svých cestách po všech koutech Česka sleduju, jak přibývá podniků, za kterými stojí za to se vydat autem, karavanem, na kole nebo vlakem. Je léto, tak si sbalte a pojeďte se mnou to naše Česko ochutnat.