Kabelka Capucines, která byla na trh poprvé uvedena v roce 2013, se rychle stala klasikou. Její název vychází z Rue des Capucines, ulici v Paříži, na které si Louis Vuitton otevřel v roce 1854 svůj první obchod. U limitované kolekce Artycapucines poskytla kabelka svoji nezaměnitelnou siluetu kreativitě šesti světoznámých umělců a stala se jejich plátnem.

Sam Falls, Urs Fischer, Nicholas Hlobo, Alex Israel, Tschabalala Self a Jonas Wood. Šestice kreativců, kteří se v duchu slavné tradice společných projektů značky Louis Vuitton s umělci, mezi něž se v minulosti zařadili i Stephen Sprouse, Takashi Murakami, Richard Prince, Yayoi Kusama a Jeff Koons, zapojili do navrhování kolekce Artycapucines. Ta je výrazem jedinečné umělecké a estetické vize zarámované do tvaru kabelky Capucines. Výsledkem této spolupráce je přehlídkou nejen kreativity, ale i inovace a know-how ateliérů značky Louis Vuitton. Od extrémní přesnosti barvení a šití na sytě barevném vlnkovém designu od Alexe Izraele a revoluční digitální tisk a 3D výšivku Jonase Wooda, přes odepínatelné ručně vyrobené kousky ovoce a zeleniny dle uličnicky provokativního návrhu Urse Fischera, složité ručně splétané a prošívané kožené obrazce podle Nicholase Hloba, originálně vyšívanou koženou mozaiku od Tschabalaly Self; až po složitě strukturovaný vzor z perel na Capucines od Sama Fallse.

Kolekce Artycapucines je ukázkou, že spojením neotřelých nápadů kreativních vizionářů s inovací a tradicí řemeslného „savoir-faire”, vzniká něco výjimečného. Každý model kolekce Artycapucines je limitovanou číslovanou edicí 300 kusů. Prodej začíná 25. června 2019.