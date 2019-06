Modrotisk. Tradiční technika potisku, jejímž výsledkem je modrá látka s bílými vzory, se v loňském roce dostala na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Limitovanou kolekci inspirovanou právě modrotiskem představila značka Pietro Filipi ve spolupráci s oděvní designérkou Zuzanou Osako.

Hlavními zájmy návrhářky Zuzany Osako jsou folklor, móda a ilustrátorství, které se při práci na nové kolekci inspirované modrotiskem spojily do logického celku. „Nakreslila jsem autorský vzor nazvaný Modrá láska, na kterém se prolínají modré květiny, jako symboly touhy a nekonečna s bílými holubičkami, které představují mír a lásku,” vysvětluje ilustrátorka a zakladatelka zakázkového krejčovství Tradice, kde vzniká současná móda inspirovaná tradičním českým a moravským lidovým oděvem.

„V detailu květiny jsou drobné ornamenty, které odkazují na vzory vznikající otiskem modrotiskařských forem a připomínají, že právě s modrotiskem je u nás modrobílá tradice spojená. Střihy jsou navržené tak, aby splnily nároky na slavnostní oděv a byly současně pohodlné. Jako vždy pracuji se siluetou přesýpacích hodin, která sluší postavě každé velikosti,” doplňuje Osako, která díky modelingu procestovala celý svět.

Z rodného Podluží na Moravě se vydala do Japonska, kde na nějakou dobu zakotvila a vychovávala své tři děti. Po návratu do Čech se naplno věnuje oděvnímu návrhářství a pod značkou Tradice nabízí módu a bytové doplňky šité z tradičních materiálů podle sto let starých střihů.

Na letní limitované kolekci Pietro Filipi pracovala Zuzana Osako i se svou čtrnáctiletou dcerou Sophií. „Zdá se, že půjde v mých stopách, na kolekci se aktivně podílela. Napřed jsem jí vysvětlila zadání, které jsem od Pietro Filipi dostala, a dala jí stejný čas, jako sobě, aby navrhla malou kolekci. Sophia přinesla vlastní sérii návrhů a zadání bezvadně splnila. Odprezentovala jsem proto vybrané návrhy mé i Sophiiny. Sophia byla také na fittingu, pomáhala ladit střihy i detaily celé kolekce. Modely tak prošly oponenturou její generace a vznikla sada oblečení, ve kterém může vyrazit na formální i casual příležitosti matka s dcerou, sladěné do jednoho stylu. I v tom vidím charakteristický rys tradic, že fungují napříč generacemi,“ dodává návrhářka.

Do Japonska se Zuzana Osako symbolicky vrátí znovu v roce 2020 se svým nejnovějším projektem kolekce slavnostního oblečení vytvořené pro úvodní ceremoniál letní olympiády v Tokiu.