Portréty Sigourney Weaver, Karla Lagerfelda, Andyho Warhola či řady modelek proslul německo-australský fotograf Helmut Newton. Část z nich teď můžete vidět v Museu Kampa v rámci retrospektivní výstavy Helmut Newton in Dialogue. Fashions and Fictions.

Vernisáž proběhla v pátek 28. června. Horkého letního večera se zúčastnila třeba topmodelka Eva Herzigová, která je i jednou ze zachycených modelek na výstavě, předseda správní rady Musea Kampa Jiří Pospíšil nebo galeristka Anette Kicken. Právě ve spolupráci s galerií Kicken Berlin se výstava uskutečnila.

"Práce Helmuta Newtona je pozoruhodným příkladem toho, jak se více než pět desetiletí splétala vizuální představivost. S touto společně kurátorsky pojatou výstavou chceme zdůraznit, jak je práce Helmuta Newtona ojedinělá a výjimečná nejen sama o sobě, ale současně také, jak moc hluboce je zakořeněná v dějinách evropské fotografie," prohlásila Kicken.

Helmut Newton žil v letech 1920-2004 a tvořil profesionálně takřka 60 let. Během té doby se zařadil k mistrům estetiky studiové fotografie. Jeho charakteristické znaky byly pečlivá pozornost k atmosféře, kompozici, jemnosti a detailu. Proslavil se především svými fotografiemi pro časopis Vogue, pro jehož australskou, londýnskou a pařížskou redakci pracoval dlouhých 23 let.

Modelky vyobrazoval jako silné, aktivní a sebevědomé ženy v moderní společnosti. Jeho fotografie oscilují mezi kontroverzí, tajemnem a erotikou. Význam a roli fotografie posunul směrem k obecnějším hodnotám a vyjádření a navždy tak změnil podobu módní fotografie. Kromě modelek fotografoval Newton i slavné osobnosti světa umění a módy. Známý je například portrét Karla Lagerfelda, Andyho Warhola, Sigourney Weaver nebo Palomy Picasso.

Výstava však nezachycuje pouze Newtonovu práci, ale i díla jeho předchůdců a vrstevníků, díky nimž lze nahlédnout na tvorbu německo-australského fotografa v širším kontextu. V Museu Kampa projdou návštěvníci postupně třemi sekcemi: první mapuje Newtonovy inspirační zdroje, druhá ukazuje jeho nejsilnější období mezi lety 1950 až 2000 - stejně jako práci některých jeho současníků, třetí se věnuje českým fotografům, které Newtonova tvorba ovlivnila. Nachází se v ní třeba výběr z děl Tona Stana či Gabiny Fárové z přelomu 80. a 90. let; s oběma Helmut Newton spolupracoval.

"Je možné znát Newtonovy snímky z katalogů, ale až skutečné fotografie, původní zvětšeniny v různých souvislostech, v konfrontaci s dalšími autory výborně ukazují neuvěřitelnou promyšlenost, péči, rafinovanost, se kterou Newton k fotografování přistupoval. Objevila jsem řadu detailů, které jsem před tím vůbec neviděla. Při instalaci jsme se snažili podtrhnout právě ty aspekty Newtonových fotografií, které si pohrávají se vztahem mezi mužem a ženou, či jeho jedinečný přístup k fotografování celebrit," popsala unikátnost výstavy Helena Musilová, šéfkurátorka Musea Kampa.

Součástí výstavy je i slavný film o fotografovi Frames from the Edge z roku 1989 od režiséra Adriana Mabena. Výstava potrvá do 28. října 2019.