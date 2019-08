Získali řadu cen včetně Czech Grand Design, jejich díla se prodávala po celém světě. Po osmi letech však avantgardní klenotnické a designérské studio Zorya překvapivě končí. "Oba jsme se shodli, že k dalšímu osobnímu rozvoji potřebujeme nové impulzy," prohlásili jeho tvůrci Daniel Pošta a Zdeněk Vacek. Rozloučí se retrospektivou na Designbloku.

Ještě v březnu v rozhovoru pro Proč ne?! tvrdili: "Největší úspěch je stále ještě před námi. I když vybudovat vlastní značku, rozvíjet ji po osm let, postavit stabilní tým lidí, kteří vás inspirují, a ještě se u toho dobře bavit, by se taky dalo považovat za celkem slušný výkon."

Nyní však studio Zorya nečekaně oznámilo konec. Definitivně se rozloučí na říjnovém Designbloku, na který Vacek s Poštou přichystají retrospektivní přehlídku svých kolekcí a projektů.

"Chtěli jsme naplnit své sny a vize o tom, jak má vypadat současná šperkařská značka, v níž se experiment prolíná s technologickými a tvůrčími postupy, které tradiční zlatničina nezná. Díky Zorye jsme poznali nesčetně zajímavých lidí a podařilo se nám překročit hranice dalších kreativních oborů. Je těžké toto všechno opouštět, ale oba jsme se shodli, že k dalšímu osobnímu rozvoji potřebujeme nové impulzy," prohlašují autoři.

Své počínání hodnotí jako "celkem slušné", ovšem takové označení zavání přílišnou skromností, vždyť jejich renomé bylo na české poměry mimořádné. Hned se svou první šperkovou kolekcí Virus získalo studio titul Grand Designér roku a Designér šperku roku v anketě Czech Grand Design 2011. Díla Vacka s Poštou se prodávala nejen v domovské Praze, ale i v řadě míst Evropy a dokonce i daleko za hranicemi kontinentu - v New Yorku, Los Angeles, Chicagu, novozélandském Aucklandu či na Maledivách.

Daniel Pošta (vpravo) a Zdeněk Vacek Foto: Jan Grombiřík

Šperky a objekty Zorya, které oscilují na pomezí umění a designu, jsou součástí veřejných i soukromých sbírek - nosí je například Liběna Rochová, Jana Zielinski, Edita Gruberová, Madeleine Albright, Patti Smith, PJ Harvey či Julianne Moore. Prezentovaly se také na výstavách a veletrzích po celém světě. Kromě toho získávali Vacek s Poštou také řadu komerčních zakázek pro velké společnosti.

O to překvapivější je jejich nynější loučení. "Máme za sebou velký kus práce a na mnohá ocenění jsme patřičně hrdí. Ovšem nejvíce si vážíme lidí v našem týmu, kteří se na všech projektech a zmíněných úspěších podíleli. Z jejich energie a přístupu k práci budeme oba ještě dlouho čerpat," tvrdí Vacek.

Letenský showroom značky bude otevřen do konce roku 2019 a do konce roku také trvá možnost pořídit si některý ze šperků studia, které během osmi let činnosti vylétlo mezi hvězdy - a nyní náhle zhasne.