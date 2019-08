Wim Hof pokořil tolik výzev a rekordů, že to ani nepočítá. Dlouho byl považován za hříčku přírody, která dostala do vínku trochu víc než my ostatní. Šedesátiletý Holanďan neustále posouvá limity lidského těla a vědci jen žasnou.

Půlmaraton bosky a v šortkách za polárním kruhem. Maraton v namibijské poušti bez jediné kapky vody. Koupel v bedně plné ledu po dobu jedné hodiny a 53 minut, aniž by radikálně klesla jeho tělesná teplota. Podplavání 57 metrů ledu, během čehož dočasně oslepl a málem se utopil. Výstupy na Mount Everest, Kilimandžáro a další světové velikány, opět pouze v kraťasech. Držitel 21 Guinnessových světových rekordů a bezpočtu neoficiálních výzev. Po tomhle výčtu možná vypadá Wim Hof jako superhrdina. Cílem entuziastického otužilce ale není opájet se vlastní nepřemožitelností − pomocí vlastní metody učí stále více zájemců, jak ovládat své tělo i mysl.