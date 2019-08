Akce, místa a novinky, které by vám podle magazínu proč ne?! neměly uniknout.

FOTOGRAFIE

Retrospektiva Helmuta Newtona

Během své téměř šedesátileté kariéry ovládl estetiku studiové fotografie, oscilující mezi kontroverzí, tajemnem a erotikou. Modelky vyobrazoval jako silné a sebevědomé ženy. Proslavil se fotografiemi pro časopis Vogue, pro který pracoval 23 let.

Helmut Newton in Dialogue. Fashion and Fictions, 29. 6. − 28. 10. 2019, Museum Kampa

NA VÍNO

Zářivě bílá moderna

Sen galeristy Richarda Preislera se díky designérům Janu Plecháčovi a Henrymu Wielgusovi proměnil ve skutečnost. Dvojka je vinný bar bez zprofanované provensálské inspirace. Vládne tu strohý minimalismus a bílá barva. Víno si tu vychutnáte z autorských sklenic od Jiřího Pelcla.

Dvojka, Veletržní 40, každý den 17:00−1:00

PODNIK

Nebeská vejce Benedikt

Sezonní suroviny, moderní zpracování, nevšední chutě a autorské recepty. To je nová smíchovská restaurace šéfkuchaře Ondřeje Kynčla, známého především z Kavárny, co hledá jméno. Prozatím můžete zajít na vyladěné degustační snídaně, brzy ale přibude také několikachodové večerní menu.

Bockem, Elišky Peškové 1095/5, Praha 5

VÝSTAVA

Velká italská nádhera

Více než 170 šperků ukazuje růst a vývoj šperkařství Bvlgari z malého rodinného podniku do globální luxusní značky. Výstavu doplňuje osmdesátka haute couture rób ze sbírky Cecilie Matteucci Lavariniové.

Bvlgari − The Story, The Dream, Castel Sant'Angelo a Palazzo Venezia, Řím, do 3. 11. 2019

FILM

Válka očima dítěte

Nový celovečerní film Václava Marhoula na motivy bestselleru Jerzyho Kosińského pojednává o chlapci, kterého rodiče posílají k tetě na venkov ve snaze uchránit ho před vyhlazováním Židů. Teta však nečekaně umírá, a dítě je nuceno protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem.

Nabarvené ptáče, v kinech od 12. 9. 2019

PŘEHLÍDKA

Módní demokracie

Čtvrtý ročník přehlídky WE'RE NEXT prezentuje už tradičně studenty pražské UMPRUM a prestižní Royal Academy of Fine Arts v Antverpách. Projekt se snaží otevřít bránu všem, kteří mají o módní tvorbu zájem. Organizátorem je návrhář Lukáš Spilka.

WE'RE NEXT, 12. 9. 2019, Divadlo X10, Charvátova 39/10, Praha 1

PŘEHLÍDKA

Polévková olympiáda

Která polévka je ta nejlepší? O tom budou rozhodovat hosté restaurace Babiččina zahrada během září a října. Celkem se jim představí dvanáct prvotřídních světových polévek, každá bude v nabídce dva týdny. Česko zastoupí kulajda, dršťková a hovězí vývar s játrovými knedlíčky, Slovensko vysílá do boje kapustnici, Rakousko vídeňský dýňový krém, nebude chybět ale ani ukrajinský boršč nebo thajská pikantní Tom Yam.

Babiččina zahrada, Tovární 536, Průhonice, www.babiccinazahrada.cz