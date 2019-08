Může se to zdát jako banalita, ale znamenají pro nás mnohem víc, než si možná chceme připustit. Když vlasy začnou řídnout, naše sebevědomí utrpí nepříjemnou ránu. Nejen my ženy, ale i muži tím velmi snadno znejistí. Znám pár mužů, kteří kvůli vypadávajícím vlasům začali ve společnosti klopit zrak a své přátele upozorňovat, z jakého úhlu je nesmí fotit. Jako by vlasy symbolizovaly jejich sebejistotu. Když jsem před časem přestupovala na istanbulském letišti, potkala jsem několik skupinek často pohledných a charismatických mužů různého věku, kteří měli jedno společné: černou čelenku a vyholenou zakrvácenou hlavu. Tehdy jsem zjistila, že Turecko je velmocí kvalitní a cenově dostupné transplantace vlasů. Na to, jak takové cesty za novými vlasy a ztraceným sebevědomím vypadají, se v čísle Tělo a krása, které právě držíte v rukou, zaměřil redaktor Ondřej Novotný.

Naopak úžasným příkladem zdravé sebejistoty, která vede k fantastickým výsledkům, je tenistka a letošní vítězka Wimbledonu ve čtyřhře Barbora Strýcová. S Luďkem Staňkem v Praze sehrála zápas v podobě 66 otázek a odpovědí. Hádejte, kdo vyhrál.

Ten správný dojem a pocit dokáže v každém podpořit osobitý parfém. Proto jsme se vypravili do nového českého parfumérského domu Pigmentarium, kde dva mladí muži míchají dramatické vůně, které rozhodně nejsou pro každého. Abyste si je na sebe šplíchli, musíte mít svoji sebejistotu na potřebné hladině.

Tak ať je váš konec léta příjemně provoněný a naladí vás na přicházející podzim.

Make-up: Kamila Brunias, styling: Anna Říhová, lokace: Four Seasons Hotel Prague