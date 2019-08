V Domě U Zlatého hroznu na pražském Malostranském náměstí se bude od 6. do 11. září konat výstava toho nejlepšího, co v současnosti vzniká v českém umění. Připravila ji J&T Banka, která tradičně chystá žebříček vývoje výtvarné scény v Česku Art Index - a nyní ho poprvé spojila i s touto unikátní přehlídkou, která bude zdarma přístupná.

Krištof Kintera, Pavla Sceranková, Vladimír Houdek, Jan Nálevka... ale třeba i Eva Koťátková, která se nyní v Art Indexu nachází na první příčce. Všichni tito přední čeští umělci vystaví svá díla v rámci prvního ročníku přehldíky Art Index Pop Up.

"Chceme představit to nejlepší, co v současném umění vzniká, tedy nejen díla, ale také špičkové české umělce, kteří jsou mnohdy známější v zahraničí než u nás. Plánujeme představit na 100 děl zhruba od 36 autorů," popisuje akci Anna Pulkertová, kurátorka výstavy a odbornice na oblast umění z J&T Banky. "Vzhledem k tomu, že Češi si cestu k současnému umění hledají a stále více touží po originalitě, jsou vystavovaná díla vybírána tak, aby se hodila svým rozměrem do domácností. Na výstavě si tak bude možné vystavená díla zakoupit, získat kontakt na galeristy i umělce."

Výstava Art Index Pop Up bude otevřena veřejnosti od 6. září zdarma. Umělecká díla budou rozmístěna celkem ve čtyřech patrech historických prostor Domu U Zlatého Hroznu v Praze. Pro návštěvníky budou připraveny také komentované prohlídky, workshopy či besedy s umělci.

Dílo Vladimíra Houdka

"Cílem plánované výstavy je souborně představit to, co v českém uměleckém prostředí vzniká, a současně ukázat, že investice do českého umění je investicí rozumnou a dosažitelnou pro širší veřejnost. Proto chceme, aby Art Index Pop Up byl veřejnosti otevřen zdarma a oslovil co nejširší skupinu těch, kteří se o umění zajímají. Potenciálním sběratelům a investorům zvažujícím nákup současného umění tak opět dáváme možnost zorientovat se na současné výtvarné scéně," vysvětluje Monika Veselá z J&T Banky.

Art Index, který společnost připravuje, vzniká každoročně od roku 2014. Jde o žebříček stovky umělců narozených po roce 1950, kteří jsou na výtvarné scéně nejvíce viditelní. Úspěchem je samotné umístění v zveřejňovaném top 100. První stovka představuje jen asi pět procent nejaktivnějších současných umělců narozených po roce 1950. Pro účely letošního J&T Banka Art Indexu bylo bodováno více než 900 výstav doma i v zahraničí, kterých se zúčastnilo přes 1100 umělců.