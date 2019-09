Jak to vypadá, když se spojí klasická pohádka Císařovy nové šaty a stupňující zájem o udržitelnost? Návrhářka Iva Burkertová vytvořila netradiční módní kolekci, která se pokouší přiblížit ideálu.

„Žil jednou jeden císař, který se zajímal jen o nové šaty a utrácel za ně všechny peníze svého lidu. Krejčí řekli: Ušijeme vám šaty z nejlepších látek a uvidí je jen ti nejlepší a nejchytřejší lidé. Šaty neviditelné pro ty, kteří jsou neprávem ve svých funkcích a jsou hloupí a nudní. Co budeme dělat, když šaty neuvidíme? Ale nebojte, uvidíme, nejsme přeci hlupáci.“

V neděli 1. září zazněly v prostorách pražské Invalidovny pohádkové hlasy. Střídaly se s citacemi odborníků a zahraničních médií o stavu módního průmyslu a jeho dopadu na životní prostředí. Poté na molo vykročily modelky a modelové ve 100% udržitelné kolekci od značky ODIVI. Tedy nazí.

Téma udržitelnosti rezonuje v práci návrhářky Ivy Burkertové stále více. A na Mercedes-Benz Prague Fashion Week 2019 rozhodla ukázat výsledky svého zamyšlení. „Zabývám se způsobem, jakým v dnešní době konzumujeme nejen módu. Přehlídka je inspirovaná pohádkou Císařovy nové šaty spisovatele Hanse Christiana Andersena a je tedy jakousi metaforou. V podstatě tak předvádíme kolekci, která neexistuje,“ vysvětluje.

Pochopení udržitelnosti v celé její komplexnosti vidí návrhářka především v přístupu: „Myslím si, že je důležité znát příběhy za tím, co konzumujeme, a tím i příběh, který je za danou věcí poté, co nás opustí. Teprve pak začneme vnímat módu spíš lokálně, budeme využívat správné zdroje, upcyklovat, přemýšlet o cirkulární ekonomice a vlastně si díky tomu i víc hrát a víc si věcí vážit,“ dodává Burkertová.

Modelky se tedy prošly po molu v císařových šatech, jak ostatně mohli všichni urození a moudří návštěvníci přehlídky vidět. Vykročením z kolektivní slepoty ovšem ta podstatná část práce pro návrhářku teprve začíná. Jak najít tu správnou harmonii?

Oděv se pro část z nás stal nástrojem sebevyjádření a formováním osobnosti. Je tedy logické, že jej chceme obměňovat s tím, jak se časem měníme i my. Jak dosáhnout toho, abychom se nereálnému cíli 100% udržitelnosti přiblížili co nejvíce? Přesně to jsou neznečištěné vody, které se Iva Burkertová rozhodla prozkoumat: „Designér tvoří, protože má potřebu se oděvem vyjádřit a ví, jakým způsobem jej vytvořit. Jediným platným trendem budoucnosti je však bez diskuze udržitelnost.“ Oblékli byste Císařovy nové šaty i vy?