Jan Černý nesnáší nudu. Díky odvážným nápadům prorazil mezi návrhářské hvězdy a uspěl na stáži u Louise Vuittona. Jeho autorské boty oslnily i kreativního šéfa značky.

Pomalu se blížily Vánoce. Jan Černý seděl v butiku Ingredients a bavil se s Lukášem Loskotem, ředitelem pražského fashion weeku, o tom, jak by mohla vypadat jeho jarní show. Najednou mu zazvonil telefon. Bylo to francouzské číslo a on už tušil, kdo volá. Před pár dny se totiž vrátil z pohovoru v Paříži. "Máme pro vás takový dáreček," uslyšel. Byl pátek 21. prosince 2018 a Černý se právě dozvěděl, že ho přijali na stáž u Louise Vuittona. Dosud nejzajímavější období života nadějného návrháře mělo brzy začít.