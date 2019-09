Akce, místa a novinky, které by vám podle magazínu proč ne?! neměly uniknout.

GASTRO

Navrácený lesk

Praha má nové místo pro romantické večery i pracovní obědy. Ve zrekonstruovaných interiérech Občanské plovárny otevřela dvojice mladých kuchařů Jan Mužátko ml. a Filip Hošek restauraci založenou na kombinaci české a francouzské kuchyně. Nejstarší dochované poříční lázně u nás tak znovu ožívají!

Občanská plovárna, U Plovárny 1, Praha 1

DIVADLO

Světlo mého života, žár mých slabin

Divadelní sezonu zahájí Opera Národního divadla představením Lolita současného ruského skladatele Rodiona Ščedrina. Hudebně-dramatické dílo nahlíží na vztah vzdělaného čtyřicátníka, spisovatele Humberta, ke dvanáctileté Lolitě.

Lolita, premiéry 3. a 5. října 2019, Stavovské divadlo, Praha 1

UMĚNÍ

České sklo v Londýně

Unikátní skleněnou instalaci vycházející z myšlenky posvátné geometrie představí Rony Plesl v rámci londýnského festivalu designu. Jde o dva soubory plastik umístěné v galerii středověkého a renesančního umění.

Sacred Geometry, 14. − 22. 9. 2019, London Design Festival, Victoria and Albert Museum, Londýn

ARCHITEKTURA

Debaty o vzkvétání měst

Do Centra architektury a městského plánování (CAMP) se vrací přednáškový cyklus s významnými osobnostmi. V rámci Urban Talks se během září představí světoví architekti Martin Arfalk a Winy Maas i britský popularizátor architektury Peter Murray.

CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2, vstup na přednášky je zdarma.

BAR

Nejdražší drink v Praze

Přijdete do Be Bop Baru, objednáte si drink Le Memorable a zaplatíte 10 tisíc korun. Ale stojí to za to. V ceně se totiž odráží hodnota nejvzácnější skotské whisky z palírny Macallan. Navíc se podává v broušené křišťálové sklenici od Moseru. Luxus s propracovaným servisem.

Be Bop Lobby Bar, Štěpánská 40, Praha 1, www.bebopbar.cz

NÁKUPY

Když se spojí káva a móda

Návrhářka Zuzana Kubíčková otevírá v kavárně Cafe Cafe pop-up store své značky Pop. Kromě stálých kousků kolekce budou lákadlem i hedvábná pyžama ve třech barvách a nové šifonové šaty. Paralelně s kamenným pop-upem spouští návrhářka i e-shop.

11. − 25. září od 11 do 19 hodin, Cafe Cafe, Rytířská 10, Praha 1, www.popbyzk.com