Vytvořil slavný plakát k filmu Amadeus, mozaiky podle jeho návrhu zdobí newyorské metro. Ilustrátor Petr Sís tvoří ale hlavně jedinečné dětské knihy.

Na prosluněné terase Centra současného umění Dox, přímo pod monumentální vzducholodí, leží na zemi člověk. "To je příjemný se takhle opalovat," zvolá nahoru do čočky objektivu. Letos oslavil kulatiny, sedm dekád snění, vyprávění a kreslení. Na modré obloze plachtí ptáci, modrá je prý barvou svobody a i on je v ní oblečený od hlavy až k patě. Výtvarník Petr Sís je jedním z nejvýznamnějších českých umělců a právě v Doxu bude mít až do ledna příštího roku výstavu.