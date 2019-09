Říká se, že návraty jsou důvodem, proč se vydáváme na cesty. Člověk je obohacený zkušenostmi, nabitý nepoznaným, a přesto se těší, až se vrátí do každodenní reality. Na ni se ale už bude navždy koukat změněným pohledem. Velké návraty se prolínají i naším uměleckým číslem. Slovenský zpěvák Richard Müller byl v devadesátých letech na vrcholu kariéry, ale na přelomu milénia spadl do brutální krize. "Upadl jsem, ale vstal," říká důrazně o svém návratu na scénu v 66 otázkách Luďka Staňka. Na focení dorazil ve velké mikině s kapucí, lehce ponořen ve svém světě, ale před objektivem Anny Kovačič z něj byl naprostý profesionál, který trpělivě plnil požadavky fotografky. Jeho další návrat v podobě turné s Michaelem Kocábem a Ondřejem Soukupem je pro nás velmi očekávanou událostí letošního podzimu.

Výtvarník Petr Sís, který roky žije v New Yorku, se v polovině září vrátil na skok do Česka, aby zahájil svoji výstavu v pražském Doxu. Je autorem návrhu, podle kterého utkali francouzští mistři ikonickou tapiserii na počest Václava Havla, zavěšenou na ruzyňském letišti, i nádherných dětských knih. V našem rozhovoru vzpomíná na své začátky v Hollywoodu, zamýšlí se nad kroky Donalda Trumpa i řečmi pražských taxikářů. Jejich nostalgické návraty do dob socialismu mu hlava nebere.

Jak vyplývá z tendencí na uměleckém trhu, Češi bohatnou a obrací se k tradičním investicím do umění, které si stále drží svoji cenu. Poradíme vám, jak založit sbírku, kterou jednou hrdě odkážete svým dětem.

I mě osobně čeká jeden důležitý návrat. Nejdřív ale musí přijít odchod − za mateřskými povinnostmi, novou a tajemnou výzvou. Chtěla bych poděkovat svému týmu za skvělou práci, vám čtenářům za přízeň a těším se, až se zase setkáme. Bude to jistě úžasné, ale zřejmě už nikdy stejné jako dřív.

Make-up: Kamila Brunias, styling: Anna Říhová, lokace: Four Seasons Hotel Prague