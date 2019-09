foto: Samsung 24. 9. 2019 10:15 text: PN foto: Samsung Sdílet Facebook Twitter Přeposlat

Působí to jako ze sci-fi filmů. Chytrá lednice vám sama poradí, co potřebujete nakoupit, co dělají vaši nejbližší nebo se v mžiku změní v televizi. Novinka Family Hub bude v Česku dostupná v průběhu října.

Kolikrát se vám stalo, že jste věděli, že musíte něco nakoupit, ale nebyli jste si jistí, co přesně doma máte a co už ne? Nové technologie vám v tomto mohou situaci usnadnit. Stačí vzít do ruky mobil a podívat se přes něj na obsah ledničky. Chladnička Samsung Family Hub to dokáže - při každém zavření totiž obsah vyfotí tři malé fotoaparáty, a tak si ho můžete kdykoliv připomenout. Displej na jejích dveřích vám obsah ukáže rovněž, a tak ji nebudete muset otvírat pokaždé, když budete chtít zjistit, co je uvnitř. Displej, který se nachází na přední straně nové chladničky, však toho umí mnohem víc. Každý člen rodiny může mít svůj vlastní profil charakterizovaný jménem, malou postavičkou a barvou. Tyto figurky uvidíte při zadávání položek do přehledného rodinného kalendáře, při psaní poznámek nebo úkolů. Součástí základní výbavy je několik předinstalovaných aplikací, například webový prohlížeč, aplikace pro tvorbu nákupního seznamu nebo Správce lednice, v němž uvidíte ručně zadané datum expirace u jednotlivých potravin. Do lednice můžete doinstalovat i další aplikace podle vlastní chuti a potřeby. Na displeji viditelné potraviny z vnitřku lednice můžete opatřit různými štítky, rychle je přidat do vlastního seznamu nebo potraviny umístit na nákupní lístek. Šikovnou funkcí je integrace s recepty, které si můžete na displeji chladničky přímo vyhledat a chybějící suroviny hned přidat na svůj nákupní seznam. A ten už si díky propojení snadno zkontrolujete v obchodě na chytrém telefonu. Funkce pro plánování jídelníčku vám zase pomůže s přesným dávkováním surovin v receptech podle toho, kdo bude v danou chvíli sedět u jídelního stolu. Displej navíc dokáže plnit několik různých funkcí. Dá se proměnit v nástěnku, na kterou se dají připisovat vzkazy, lze přes něj spustit Spotify, prohlížet na něm fotografie nebo propojit chladničku s televizí a pustit si tak k vaření film nebo zprávy. Family Hub vůbec může fungovat jako "řídící středisko" celého domu, jelikož se dá s okolím spárovat přes Bluetooth a Wi-Fi. Přímo z displeje tak můžete ovládat a nastavovat další zařízení v domácnosti, třeba klimatizaci, soundbar, chytré žárovky nebo televizi. A to buď dotykem, nebo hlasovým asistentem Bixby 2.0 s umělou inteligencí. Při vaření si navíc klidně můžete přes chladničku i zatelefonovat, stačí se jen přes Bluetooth propojit s telefonem. Chladnička se začne v Česku prodávat v průběhu října za cenu 79 990 korun. Samsung Family Hub