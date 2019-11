Pět kilo hliníkové drti, dobrý nápad a osudná jízda podzemkou. Designér Tomáš Rachunek přetváří použité kapsle Nespresso do ikonických kazet z pražského metra.

Student pražské UMPRUM Tomáš Rachunek stojí na nástupišti metra Staroměstská. Druhý den má prezentovat klauzurní projekt ateliéru produktového designu a stále mu chybí nápad. Je zvyklý dělat věci na poslední chvíli, zoufalost se však plíživě blíží. Prázdný pohled se opře do stěny naproti, a kdybychom byli v komiksu, Rachunkovi by se nad hlavou rozsvítila žárovka. "Ty jo, to je ono!" skoro vykřikne. "Ale to snad néé. Anebo ano?"