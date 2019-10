Jednadvacátý ročník největšího tuzemského festivalu designu a módy Designblok, který se koná od 17. do 21. října, si letos jako ústřední téma zvolil budoucnost. Přečtěte si výběr toho, co byste podle redakce PročNe rozhodně neměli minout. A přijďte nás na akci navštívit!

Vesmírná Designerie

Na téma Budoucnost vytvořila architekturu hlavní výstavy designérka Lucie Koldová. Designerie bude umístěna ve střední hale Průmyslového paláce. V ní návštěvníci najdou třeba vesmírný modul, pohled do budoucnosti práce, roboty, bludiště i vynálezy designérů, které pomáhají v zemích třetího světa.

Čas k setkávání

Nezapomeňte navštívit instalace českých designérských miláčků. Nové kolekce představí šperkařky Janja Prokic, Markéta Kratochvílová, značka Antipearle a 27Jewelry. Nastassia Aleinikava uvede kromě své nové kolekce šperků i kolekci brýlí, jejímiž autory jsou také Pavel Kahotski a Dana Prekopova, majitelka bratislavské designové optiku IOKO. Jako autorská trojice jsou za kolekci nominováni i na slovenskou národní cenu za design. Návštěvníci se budou moci také rozloučit s oblíbenou šperkařskou značkou Zorya, která v srpnu oznámila, že po osmi letech končí. Novinku představí studio Qubus, "podivné barevné věci" zase Tereza Rosalie Kladošová. Potkat se můžete i s ALEXMONHART nebo nadějnými návrhářkami Karolínou Čechovou a Agátou Seehákovou. Z tradičních českých výrobců se představí Ton, Brokis, Master & Master, Jelínek, Ravak, Lasvit, Javorina a řada dalších.

Nastassia Aleinikava uvede kromě své nové kolekce šperků i kolekci brýlí, jejímiž autory jsou také Pavel Kahotski a Dana Prekopova. Foto: archiv Nastassie Aleinikavy

Za designem na výlet

Výletní autobusy vyrazí během festivalového dění i do regionů. Přímo od Výstaviště Holešovice se ve spolupráci s CzechTourismem můžete vydat do Nižboru, Humpolce nebo Libčic nad Vltavou.

Kdy? Pátek 18. 10. Rückl, sobota 19. 10. Bomma + 8smička, neděle 20. 10. konvertovaný brownfield Uhelný mlýn a Kotelna

Výletní autobusy vyrazí během festivalového dění i do regionů. Přímo od Výstaviště Holešovice se ve spolupráci s CzechTourismem můžete vydat do Nižboru, Humpolce nebo Libčic nad Vltavou. Foto: archiv 8smičky

Stůl je mrtev

Na konferenci značky Vitra vystoupí jeden z hlavních zahraničních hostů Designbloku − věhlasný britský designér Jay Osgerby. Spolu s Edwardem Barberem vytvořil pro značku Vitra přelomový systém SoftWork, který do Prahy přijede osobně představit. Právě Vitra, která se tématem budoucnosti lidské práce a pracovního prostředí dlouhodobě věnuje, zastřešila diskuzní panel s názvem Desk Is Dead. Pozvání do debaty přijali také generální ředitelka švýcarské společnosti Nora Fehlbaum, ředitel českého zastoupení Jiří Zavadil a kurátor a teoretik Adam Štěch, který bude akci moderovat.

Kdy? Pátek 18. 10. v 18.30

Britský designér Jay Osgerby Foto: Mark Cocksedge

Economia na Designbloku Premiéru bude mít v pravém křídle letos nová platforma Hospodářské noviny Stage, kde proběhnou diskuse a přednášky zaměřené na propojení designu a byznysu. Na pódiu se setkáte i s šéfredaktorkou magazínu PročNe Anetou Šaferovou, která uvede talk show na téma "Tradice a kvalita: Jak se oživují legendy aneb byznysový potenciál klasických značek". Debatovat budou podnikatelé Martin Wichterle (sklárny Bomma a Rückl), Tomáš Kopečný (kožené rukavice Engelmüller) a Pavel Šich (hodinky Chronotechna). Náš magazín PročNe bude mít na Designbloku také svůj stánek, jehož myšlenku navrhlo Studio Deform. "Čekají vás robotické vysavače, které jsme zaměstnali jako takové moderní hostesky," vysvětluje jeden z designérů Deform Václav Mlynář. "Drželi jsme se tématu Designbloku a nastínili myšlenku, že ať je budoucnost jakákoliv, tištěné médium bude mít pořád smysl. Ať žije print!"



Kdy? Talk show PročNe proběhne ve čtvrtek 17. 10. od 16.30 do 17.30, popovídat si s redakcí můžete přijít k našemu stánku každý den po 18.00.

Světové hvězdy k budoucnosti

Jak budeme v budoucnu pracovat, jak se budeme oblékat, z čeho budeme vyrábět předměty, které denně využíváme, nebo jak bude vypadat planeta, na níž budeme žít? Během konference Future budou hledat odpovědi na tyto otázky významné české i světové osobnosti. Třeba galeristka Rossana Orlandi, ředitelka organizace UNICEF Pavla Gomba, ředitelka uměleckoprůmyslového muzea v Hamburku Tulga Beyerle a další.

Kdy? Neděle 20. 10. v 11.00

Pasta Oner feat. USSPA

Vyhledávaného umělce proslavilo barevné komiksové graffiti. Při spolupráci s výrobcem USSPA ale ubral barvy a vytvořil elegantní černobílé opláštění pro vířivku, kterou tím povýšil na umělecké dílo. Dvorní designér značky Vojtěch Podlesný jí pak dodal kovový nádech a expozici vdechl život s odkazem na budoucnost, která podle této firmy tkví právě ve vzájemné spolupráci. Vířivka Lyra iN v jedinečném provedení bude po výstavě následně věnována do charitativní dražby.

Mládí vpřed!

Mezinárodní soutěž Designblok Diploma Selection uvede třicet nejlepších diplomových prací nastupujících designérů z předních evropských univerzit. Finalisté v kategorii produktový design a móda vzešli ze sto padesáti nominovaných. Česko bude reprezentovat Matěj Coufal s projektem Metr, který zkoumá klasický nástroj i v jeho teoretické rovině, Tannia Klimenko s kolekcí sochařských objektů, Zdeněk Růžička, který vytvořil speciální zvukovou hračku, Vítek Škop a jeho práce na téma inovativní výuky fyziky pomocí rozšířené reality, Adam Štok s kolekcí vytvořenou hydraulickým lisem a Sebastian Vlasák s figurálními objekty Brouk. Mezi módními designéry mají šanci dvě studentky pražské UMPRUM − Barbora Procházková s projektem Sapience a Michaela Čapková, která propojila módu se sociální tematikou. Nejlepší projekty zvolí mezinárodní porota složená z kurátorů a galeristů.