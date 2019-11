Znovu jde o dílo od HBO Europe, opět ho režíroval Ivan Zachariáš – tedy stejná kombinace, jaká úspěšně zafungovala u seriálu Pustina. A tak není divu, že i šestidílná série Bez vědomí vzbuzuje vysoká očekávání. Všechny epizody budou k dispozici už 17. listopadu.

Na počátku byla touha Anthonyho Roota, viceprezidenta HBO Europe pro originální produkci: "Měli bychom udělat nějaké dílo k výročí revolučního roku 1989." Touha, které nahrála shoda okolností. Ondřej Gabriel totiž nabídl stanici několik svých scénářů, mezi nimi i jeden, který se točil kolem špionů v Československu těsně před pádem totalitního režimu.

To už byl nadějný základ. Gabriel sice dosud žádný scénář nenapsal, ovšem na jeho návrzích to znát nebylo. Naopak: tvůrce z HBO zaujal neotřelostí svého pojetí. "Většinou jsou příběhy líčeny z pohledu nějaké super ženy, a ne obyčejného člověka," popsala producentka Tereza Polachová.

Ivan Zachariáš Foto: HBO Europe

Což tento případ nebyl. Naopak: hlavní postavou je Marie (Tatiana Pauhofová), která se s manželem Viktorem (Martin Myšička) vrací po dvanácti letech z britského exilu a vyhlížejí pád železné opony. "Hlavní výjimečnost postavy je v tom, že není vůbec výjimečná," kývá Pauhofová.

Nehoda a následné zmizení jejího manžela ji však přivede do víru dramatických událostí, v nichž se zapletou zájmy několika tajných služeb.

Kromě Viktora a Marie se v něm objeví i další nejednoznačné charaktery. Záhadná Susanne Claytonová, kterou ztvárnila Hattie Morahanová (Kráska a zvíře), estébácký plukovník Vlach (Jan Vlasák) a jeho podřízený Berg (Martin Hofmann). Britského diplomata Geralda si zase zahrál David Nykl, který zazářil v zahraničních seriálech Arrow či Hvězdná brána: Atlantida (jeho příběh najdete v listopadovém PročNe).

Obavy z toho, jak Gabriel zvládne svůj scenáristický debut, se brzy rozplynuly. "Nepotřebujete ten obor nějak zvlášť studovat, hlavní je psát. Ondřej vzal jeden z nejtěžších žánrů a popral se s ním výborně," chválil ho Steve Matthews, další z producentů HBO.

Ondřej Gabriel Foto: HBO Europe

"Podobné příběhy se doteď odehrávají po celé Evropě, stačí se třeba podívat na případ viru v Británii. Ale sám jsem si říkal, proč ještě nikdo nenapsal klasický špionážní příběh z pohledu řadové šachové figurky."

O to víc ho upoutal nápad Gabriela, který předtím psal projevy různým politikům a pracoval na ministerstvu školství. "Nic mě ale zatím nebavilo tak jako psaní tohoto scénáře," líčil na tiskové konferenci.

"Původní verze scénáře byly podstatně komplikovanější. Bylo tam více postav, více zápletek. Ale byl by z toho takový druh seriálu, u kterého byste se ztratili, kdybyste na chvíli odvrátili pohled."

Výsledný děj nabízí dle slov tvůrců řadu paralel se současností. "Váže se to k dnešku," říká režisér Ivan Zachariáš, autor předchozího hitu Pustina. "Co jsme si …, to teď sklízíme," naznačil. A Myšička tajemně přidává: "Pohled do minulosti může být pohledem do současnosti."

První dvě epizody Bez vědomí se již promítaly na festivalech v Karlových Varech a v Torontu a sklidily úspěch. Veřejnost bude moci celou sérii spatřit symbolicky 17. listopadu, v den 30. výročí od sametové revoluce. "Cítili jsme, že to bude mít velkou hodnotu, když to vypustíme celé zrovna v ten den," vysvětlil Anthony Root. "A tohle je navíc typ příběhu, u kterého se hodí rovnou posouvat od jednoho dílu k druhému." A přijít tak na kloub celé špionážní konspiraci.