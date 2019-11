Nasaďte si brýle a vyrazte s námi do tajuplných světů. Ve virtuální realitě se můžete vydat do pravěku, trénovat jako hokejista NHL nebo se potkat s Darthem Vaderem. A Češi patří v jejím vývoji ke špičce.

Dali mi na záda batoh, na hlavu brýle pro virtuální realitu a vypustili mě do arény. Mířím přímo do laboratoře, odkud mě za malou chvíli teleportují miliony let zpátky v čase, abych tam spolu s dalšími turisty prozkoumala svět dinosaurů. A jak se dozvím později, shodou náhod ještě budu pátrat po skupince dobrodruhů, kteří se ztratili a nechávají za sebou odpadky, takže po nich navíc musím uklízet. Přece to tam nenechám ležet…