Tenhle příběh má všechno. Technologie, auta, kalifornské slunce a mladého úspěšného designéra, který po boku vizionáře Elona Muska stál u zrodu první Tesly. Kdyby si teď měl vybrat mezi autem a letadlem, zvolí letadlo. Létání je jeho vášeň, i proto, že když není zrovna na pláži, brázdí nebe nad Los Angeles.

Otto Fabriho jsem poprvé potkala před šesti lety v domě dalšího úspěšného Čecha, který pro Elona Muska pracoval − Davida Pavlíka, tehdy ještě vývojáře ve Space X. V téhle, svého času takřka nerozlučné dvojici byl hlavním bavičem společnosti jednoznačně David, Otto naopak působil plaše. Když ale začal vyprávět o každém malém záhybu palubní desky, dokonalosti baterií a absenci páček a tlačítek, nedal se zastavit.

O budoucnosti elektromobility se rozpovídal i v rozhovoru s Luďkem Staňkem, který probíhal na trase Los Angeles − Praha přes mobilní aplikaci. Otto v něm mimochodem říká, že podle něj je právě internet tím nejdůležitějším vynálezem posledních padesáti let.

Kalifornie, a Silicon Valley obzvlášť, je plná skvělých příběhů, v nichž čím dál častěji hrají roli Češi. Vyrážejí za prací a žijí si svůj sen, který mohou snít díky svobodě. Je jen na nich, jak s příležitostí naloží. Mají svobodu volby.

Stejně jako my. Třicet let od sametové revoluce si proto musíme neustále připomínat chvíle, kdy tomu bylo jinak. A myslet na to, že mít svobodu není vůbec samozřejmost.