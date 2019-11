Venku začalo sněžit, lyžařská sezona se pomalu rozjíždí. Kam ale vyrazit, když si budete chtít od sjezdovek odpočinout? Vybrali jsme tipy v nejoblíbenější tuzemské destinaci, Špindlerově Mlýně.

Do městečka s 1 500 obyvateli tradičně přes zimu míří tisíce nadšených lyžařů. Řada z nich se spokojí s párkem či grogem na sjezdovce, my vám ale nabízíme tipy, jak se po lyžování doopravdy rozmazlit a dopřát si relax nebo jiné výjimečné zážitky. Možností je v krkonošském lyžařském středisku celá řada.

Nestačí-li vám adrenalin ze svahů, můžete vyrazit lézt po ledopádech. Pro milovníky horolezců půjde o zajímavou změnu, vyrazit však mohou jen za několika podmínek: od prosince do března, od 9 do 17 hodin a jen v případě, že je v lokalitě aspoň třiceticentimetrová vrstva sněhu a na skále dostatečná vrstva ledu. Stačí se zaregistrovat v rezervačním systému Správy KRNAP a můžete vyrazit.

O něco bezpečnější zábavu představuje bobová dráha, která funguje celoročně a je dlouhá 1 400 metrů. Užijete si na ni 22 zatáček, pět terénních zlomů a tři tunely. Rychlost si můžete regulovat sami - buď se můžete vézt pomalu a kochat se panoramatem Krkonoš, nebo to s brzděním nepřehánět a svištět po dráze rychlostmi přes 60 kilometrů za hodinu.

Pokud vás láká spíše relaxace ve vodě, můžete zvolit třeba Aqua Park s vířivkou, divokou řekou a třemi tobogány, přístupná je i solná jeskyně. Pro ty, co chtějí úplně vypnout, je pak k dispozici celá řada wellness možností - saunový svět se nachází v hotelu Harmony, luxusní hotel Savoy ze sítě Asten Hotels zase nabízí centrum pro relaxaci ukryté až na vrcholu budovy. Až si užijete saunu a relaxační místnost, můžete rovnou vystoupat do věže a pozorovat okolní dění.

K výletu na hory může patřit i gastronomický zážitek, neboť vyhlášené restaurace již dávno nejsou doménou pouze ve velkoměstech. Již zmíněný hotel Savoy ukrývá špičkovou restauraci Savoya, jejíž šéfkuchař Michal Húsek si v rytmu aktuálních trendů kreativně hraje s českou kuchyní a nabízí hravé sezónní menu, které využívá přírodní bohatství a specifika horského kraje. V podniku hostují i jiní špičkoví šéfkuchaři a 23. listopadu připraví spolu s Húskem šestichodové menu známý Jan Punčochář.

Z večeře můžete zamířit podle počasí buď do venkovního Moët baru, nebo do vyhřátého do Hennesy Baru na některý ze signature koktejlů.

V restauraci Lebeda zase servírují staročeskou kuchyni inspirovanou zapomenutými jídly krkonošských horalů, ve stylovém podniku ORANGE le MOON můžete skloubit skvělé jídlo i návštěvu baru nebo vinotéky. A pokud vám nevadí vyrazit z centra Špindlerova mlýnu i dál, můžete dojít do vyhlášené Erlebachovy boudy, designového podniku s panoramatickým výhledem na hřebeny hor.

Když si budete chtít od české kuchyně odpočinout, vyrazte do podniku Le Petit Gourmand ukrytém v hotelu Pod Jasany. Nabízí prvotřídní francouzskou kuchyni i vína. Z centra je sice trochu dál, ale výlety tam podnikají někteří gurmáni jen tak z různých koutů republiky. Klidně i bez lyží.