KAVÁRNA

Nový hit v Dejvicích

Jackie Tran provozuje na náměstí Jiřího z Poděbrad už řadu let úspěšně kavárnu Cafefin. A teď přidal nový podnik, který od otevření poutá velkou pozornost. Především vzdušným, minimalistickým provedením, které se stalo instagramovým hitem a nadchlo i našeho spolupracovníka Lukáše Hejlíka. Dejvický Mazelab.coffee je laboratoří s jasným cílem: připravit tu vůbec nejlepší možnou kávu.

Československé armády 28, Praha 6, mazelab.coffee

NÁKUPY

Nadčasové kousky

Svět módy se mění a v nové dekádě můžeme očekávat ještě více udržitelnosti. Blogerka Lucie Kratochvílová si splnila sen a otevřela na pražských Vinohradech výběrový second-hand plný minimalistických kousků. Kašmírové svetry, hedvábné košile, vlněné kabáty i výrazné péřovky. To vše ve skandinávsky čistém interiéru s hromádkou lesklých magazínů a koženém gauči lákajícím k uvelebení.

Lula Vintage, Řipská 11, Praha 3

GASTRO

Víkend v Bangkoku

Chybí vám v Česku asijský street food? Teď máte příležitost si to vynahradit. O víkendu 24. až 26. ledna vás v pražském podniku The Bistro přenesou až do ráje pouličního jídla v Bangkoku. Těšit se můžete na pad thai nudle s krevetami a arašídy nebo na pikantní polévku z červeného curry s rýžovými nudlemi a krevetami. A v pátek k tomu všemu zahraje i DJ. Street food party se vším všudy.

Londýnská 71, Praha 2, www.bistrolondynska.cz

UMĚNÍ

Výstava Dechem

Po čtrnácti letech zahraničních výstav se fotograf Martin Stranka vrací do domoviny. Mezitím stihl posbírat více než padesát mezinárodních ocenění a vystavovat v prestižních galeriích po celém světě včetně Getty Images Gallery a Saatchi Gallery. Výstava „Dechem” zaplní Mánes fotografiemi na hranici snu a reality. Hlavním motivem často bývají divoká zvířata v kontrastu s člověkem samotným nebo s tím, co člověk vytvořil. A s autorem se můžete i osobně setkat, na výstavě bude každý den přítomný.

3. 3. - 31. 3. 2020, Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábř. 250/1, Praha 1

HUDBA

Hudební melancholie

Do nejhlubších zákoutí vlastní duše vás vezme hudební legenda Nick Cave and The Bad Seeds. Při evropském turné se zastaví i v Praze a představí nové album Ghosteen. Jeden z nejoriginálnějších a nejuznávanějších umělců alternativní rockové a postpunkové scény zpívá písně, ve kterých z mnoha perspektiv zkoumá to nejtemnější v nás.

30. května 2020, O2 arena

SERIÁL

Papež Malkovich

Papežské téma je nyní v kurzu: po úspěšném seriálu Mladý papež od HBO vyrukoval loni s povedeným filmem Dva papežové Netflix. No a nyní se o slovo znovu hlásí HBO, s pokračováním, či spíše restartem předchozí série nazvaným Nový papež. Znovu se vrací Jude Law, tentokrát ho doplňuje ještě John Malkovich, a to celé si zrežíroval italský mág Paolo Sorrentino. Víc snad ani lákat netřeba.

www.hbogo.cz